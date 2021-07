"Transfer za 15 mln euro". Kacper Kozłowski zachwycił cudownym golem

Trzecia drużyna poprzedniego sezonu ekstraklasy bardzo dobrze weszła w nowe rozgrywki. Portowcy wyszli na prowadzenie w 33. minucie, kiedy to bramkę na 1:0 strzelił Michał Kucharczyk. Prawdziwą ozdobą spotkania było jednak trafienie Kacpra Kozłowskiego, który po świetniej indywidualnej akcji zaledwie 24 sekundy po wejściu na boisko podwyższył na 2:0.

Kacper Kozłowski superstar! Cudowny gol 24 sekundy po wejściu na boisko! [WIDEO]

Zachwyty nad bramką Kozłowskiego

Nic dziwnego, że w sieci pojawiło się mnóstwo pochwał w stronę 17-latka. "Strzał strzałem, drybling dryblingiem, ale ten moment pauzy przed samym uderzeniem Kozłowskiego - szef, niezależnie od klasy rywala" - napisał Tomasz Ćwiąkała z Canal+.

"Najlepszy w akcji Kozłowskiego ten strzał na dwa tempa. Kontrola sytuacji, pomysł, zmyłka. I teraz porównajmy decyzje o strzałach Radeckiego czy Kakabadze" - dodał Leszek Milewski z Weszło. Roman Kołtoń z kolei słusznie określił to trafienie jako "stadiony świata". "Co zrobiło Euro dla pewności tego chłopaka... Chapeau bas. I po to zabiera się młodzież na turnieje" - piszą kibice.

Kozłowski jak najszybciej powinien opuścić Ekstraklasę?

Dziennikarz WP Marek Wawrzynowski odniósł się do natychmiastowych komentarzy, w myśl których Kozłowski powinien jak najszybciej opuścić ekstraklasę. "Spokojnie, dwa pełne sezony w ESA, doświadczenie w pucharach i transfer za 15 baniek. Tego nam trzeba, a nie szybkich ucieczek za 3-4 banki zanim goście zagrają dwa dobre sezony. Niech wyjedzie jako piłkarz, nie jako potencjał" - napisał.

Od momentu debiutu w pierwszym zespole Pogoni Szczecin w maju 2019 roku Kacper Kozłowski rozegrał w drużynie Portowców 26 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty. 17-latek ma także za sobą pięć spotkań w koszulce reprezentacji Polski.