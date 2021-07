Co za bomba Muciego! Gol kolejki! [WIDEO]

Legia Warszawa nieźle zaczęła nowy sezon, choć do ideału sporo brakuje. Legioniści pewnie wygrali dwumecz z Bodo/Glimt w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Legia wygrała na wyjeździe 3:2 i u siebie 2:0. Jednak w drugiej rundzie mimo zwycięstwa 2:1 zaprezentowała się kiepsko w pojedynku z Florą Tallin. Na dodatek Legia przegrała mecz o Superpuchar Polski z Rakowem Częstochowa.

Piękny gol Muciego. Co za pocisk!

W pierwszej kolejce Ekstraklasy mistrzowie Polski zmierzyli się z Wisłą Płock. Czesław Michniewicz mając z tyłu głowy rewanż w Tallinie postanowił posłać do boju rezerwowy skład. W pierwszej jedenastce znalazło się kilku debiutantów - Kacper Tobiasz, Maik Nawrocki i Joel Abu Hanna.

Mimo tego że Legia wyszła na boisko drugim składem, to spotkanie było raczej wyrównane, ale w 20. minucie to legioniści wyszli na prowadzenie i to we wspaniałym stylu. Z lewej strony boiska piłkę dostał Ernest Muci, który zszedł do środka nawijając obrońcę i z około 27 metrów potężnie uderzył na bramkę Kamińskiego. Bramkarz Wisły Płock przesuwał się w kierunku piłki i rzucił się próbując odbić strzał, ale nie dał rady. Piłka wpadła do siatki. To z pewnością będzie kandydat do bramki 1. kolejki Ekstraklasy.

Relacja na żywo z meczu Legia Warszawa – Wisła Płock w Sport.pl.

