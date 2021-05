Wstydu ciąg dalszy. Historyczne "wicemistrzostwo" Lecha Poznań

Kolejnej w tym sezonie szokującej porażki w sobotni wieczór doznał Lech Poznań. Piłkarze Macieja Skorży przegrali u siebie z broniącą się przed spadkiem Stalą Mielec 1:2. Chociaż gospodarze objęli prowadzenie w 80. minucie po bramce Tymoteusza Puchacza, to w końcówce samobójczego gola strzelił Wasyl Kraweć, a w doliczonym czasie gry wynik ustalił Jonathan De Amo.

- Trudno jest zachować chłodną głowę i ocenić ten mecz po tym, co wydarzyło się w ostatnich minutach – powiedział na pomeczowej konferencji Skorża, cytowany przez dziennikarzy oficjalnego portalu Lecha Poznań. - W pierwszej połowie nie graliśmy tak, jak sobie założyliśmy. W drugiej przyspieszyliśmy, byliśmy kreatywni. Udało nam się zdobyć bramkę na dziesięć minut przed końcem, a potem dwa rzuty z autu, co jest dla mnie ciężkie do opisania, bo jak można tak stracić dwa gole. My to zrobiliśmy. Sytuacja, która nie ma prawa się zdarzyć i nie mieści mi się w głowie – mówił zszokowany szkoleniowiec.

Warta rządzi w Poznaniu

Po 28 kolejkach Lech zajmuje dopiero 10. miejsce w tabeli z zaledwie 33 punktami. Piłkarze Skorży mogą spaść jeszcze niżej, jeśli w poniedziałek Górnik Zabrze zdobędzie choćby punkt w wyjazdowym meczu z Cracovią.

Zawstydzająca dla Lecha jest nie tylko pozycja w tabeli, ale też fakt, że klub pierwszy raz w historii zakończy rozgrywki niżej od lokalnego rywala - Warty. Na dwie kolejki przed końcem beniaminek ekstraklasy zajmuje 6. miejsce z siedmioma punktami więcej od Lecha.

Lechitom na pocieszenie pozostają dwa zwycięstwa w derbach w tym sezonie. We wrześniu "Kolejorz" wygrał 1:0 u siebie, w lutym 2:1 w Grodzisku Wielkopolskim. Oba zwycięstwa zawodnicy prowadzeni jeszcze przez Dariusza Żurawia wyszarpywali w ostatnich sekundach meczów.

W ostatnich dwóch meczach tego sezonu Lech zagra z Wisłą Kraków i Górnikiem Zabrze. Pierwsze spotkanie zespół Skorży rozegra na wyjeździe, drugie u siebie.