Sensacja w walce wieczoru UFC! Porażający nokaut. Fenomen [WIDEO]

Blisko cztery i pół minuty trwała walka wieczoru sobotniej gali, w której Jiri Prochazka zmierzył się z nie tak dawnym pretendentem tytułu mistrzowskiego UFC w wadze półciężkiej, Dominickiem Reyesem (12-3). Starcie obu zawodników zakończyło się w drugiej rundzie. Czech przez kilkanaście sekund wykonał serię mocnych ciosów na głowę Reyesa, które zakończył fenomenalnym obrotowym łokciem. Sędzia natychmiast zakończył walkę, wskazując na wygraną Prochazki.

Dominick Reyes z trzecią porażką z rzędu. Sensacyjny nokaut

To była trzecia porażka Dominicka Reyesa z rzędu. W lutym 2020 roku Amerykanin przegrał na gali UFC 247 z Jonem Jonesem w walce o tytuł mistrzowski w wadze półciężkiej. Gdy Jones zwakował pas, we wrześniu tego samego roku Reyes otrzymał kolejną szansę na wywalczenie tytułu. Na drodze 31-latka stanął jednak Jan Błachowicz, który pokonał Reyesa przez techniczny nokaut i sięgnął po pierwszy sukces w UFC. Warto dodać, że walka Polaka z Amerykaninem również zakończyła się w drugiej rundzie.

Początek walki nie zapowiadał takiego finiszu. Reyes przeszedł do ofensywy, zadał kilka mocnych ciosów, które z pewnością odczuł Prochazka. Mimo to 28-latek utrzymywał się na nogach. Po niespełna dwóch minutach Amerykanin próbował powalić Czecha, jednak bezskutecznie. Prochazka uciekł do stójki, a następnie obaj zawodnicy wymienili się serią ciosów.

Druga runda miała bardzo podobny początek. Reyes zaatakował Prochazkę oddając kilka celnych uderzeń. W końcu 31-latek złapał przeciwnika do gilotyny, jednak Czech nie miał problemu z uwolnieniem się i zaatakowaniem Reyesa serią kopnięć i uderzeń. W końcu Prochazka ruszył do zdecydowanego ataku, w wyniku czego znokautował przeciwnika mocnym obrotowym.

Jiri Prochazka odniósł swoje 12 zwycięstwo z rzędu i drugie w amerykańskiej federacji. Do UFC 28-latek trafił w 2020 roku. W lutym stoczył swoją pierwszą walkę z Volkanem Oezdemirem, którą wygrał także przez nokaut. Obecnie rekord zawodnika MMA wynosi 28 zwycięstw (25 KO/TKO) oraz trzy porażki.