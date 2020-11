Legia Warszawa rozbiła Wartę w zaległym meczu. Duży awans mistrza Polski

Pierwotnie to spotkanie miało odbyć się 4 października, ale zostało przełożone z powodu rosnącej wtedy liczby zachorowań na koronawirusa w zespole z Poznania. Przed poniedziałkowym meczem Warta była na 12. miejscu w tabeli, a Legia na 7.

REKLAMA

Zobacz wideo "Michniewicz ma przeciwko sobie Żyletę. Pokazały to transparenty"

Nowy właściciel Polonii Warszawa: Prawdziwy kibic Legii powinien kibicować Polonii

Szybkie trzy gole Legii

Pierwsza połowa ułożyła się idealnie dla graczy mistrza Polski. W 13. minucie Mladenović i Valencia łatwo ominęli obronę gospodarzy, ten pierwszy podał wzdłuż linii bramkowej do Wszołka, który dał prowadzenie gościom. W 23. minucie było już 2:0 dla Legii. Gwilia podał w polu karnym do Mladenovicia, a ten pięknym strzałem w okienko pokonał Lisa. Co ciekawe, lewy obrońca Legii oddał uderzenie prawą nogą, a mimo to bardzo efektowne i skuteczne. Pięć minut później Pekhart trafił w słupek, a w 31. minucie czeski napastnik podwyższył na 3:0 po podaniu Juranovicia. W pierwszej połowie Warta grała bardzo słabo w obronie, nie stworzyła też żadnego zagrożenia pod bramką gości. Legia po 45 minutach prowadziła bardzo pewnie 3:0.

Legia Warszawa nie dała rady Pogoni. Dante Stipica został bohaterem

Przed drugą połową trener Michniewicz dokonał zaskakującej zmiany. Boruca w bramce zmienił 19-letni Miszta. Canal Plus podał w trakcie transmisji, że były reprezentant Polski ma problemy ze ścięgnem Achillesa. W drugiej połowie piłkarze Legii kontrolowali spotkanie, mieli kilka sytuacji na podwyższenie prowadzenia, ale ich nie wykorzystali. Gospodarze najlepszą sytuację mieli w 79. minucie, gdy po rzucie rożnym uderzał Kieliba, a piłkę z bramki wybił Juranović.

Po tym zwycięstwie Legia wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli. Warta jest 12.