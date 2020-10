Kolejny piłkarz Legii Warszawa zakażony! Co z meczem z Pogonią Szczecin?

"Informujemy, że w środę, 21 października, jeden z zawodników Legii przeszedł dodatkowe badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2. Test dał wynik pozytywny. Klub niezwłocznie wdrożył wszystkie niezbędne procedury" - poinformowała Legia Warszawa w oficjalnym komunikacie. "Zawodnik od ubiegłego tygodnia przebywał w domu bez kontaktu z pozostałą częścią drużyny" - dodała.

Kolejny zawodnik Legii zarażony koronawirusem. Co z najbliższym meczem ligowym?

Warszawski klub nie zdradził, który z piłkarzy zaraził się koronawirusem. Wiadomo jednak, że to nie pierwszy przypadek choroby w zespole mistrzów Polski. Wcześniej zarażony był m.in. Paweł Wszołek. - Po pozytywnym badaniu na obecność koronawirusa, każdy kolejny dzień był gorszy. Czułem ból głowy oraz mięśni i takie wrażenie, jakby ktoś "napompował" mi płuca tlenem. Bałem się, że kiedy wrócę do treningów, badania mogą pokazać coś niepokojącego. Na szczęście wypadły one bardzo dobrze. Nie mam problemu ani z sercem, ani z płucami. Dla mnie jako człowieka i sportowca to szczególnie ważne - o zarażeniu opowiadał skrzydłowy Legii, cytowany przez portal Sportowe Fakty WP.

Mimo zarażenia kolejnego piłkarza Legii, jej sobotni mecz z Pogonią Szczecin nie jest zagrożony. Procedury zakładają, że jeśli zdrowych jest 13 piłkarzy (w tym przynajmniej jeden bramkarz), spotkanie może zostać przeprowadzone bez przeszkód.