Kowalczyk zobaczył losowanie baraży do el. MŚ i ogłosił. "Widzę problem"

Reprezentacja Polski zna już swój los w barażach o awans do mistrzostw świata 2026. Kadra prowadzona przez Jana Urbana zagra u siebie z Albanią w półfinale, a w finale trafi na lepszego z pary Ukraina - Szwecja. Do finału Biało-Czerwoni podejdą w roli gości. - Wydaje mi się, że nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie i jesteśmy faworytem. Wiadomo, że w jednym meczu wszystko może się wydarzyć - mówił Urban tuż po losowaniu w rozmowie z portalem meczyki.pl. Czy opinię selekcjonera podziela jeden z ekspertów?

Kowalczyk wypalił wprost ws. meczu z Albanią. "Ja widzę problem"

Wojciech Kowalczyk podzielił się swoimi odczuciami co do półfinałowego meczu z Albanią podczas transmisji na żywo na kanale WeszłoTV.

- Ja widzę problem już w meczu u siebie. Mówiłem to na początku: spętane nogi... Wyobraź sobie, ile Przemysław Wiśniewski rozegrał takich poważnych meczów, jak ten z Albanią. W Spezii to wiesz, może sobie pykać tylko poważne mecze w ping-ponga. Zagrał jeden mecz, z Holandią w Rotterdamie. Zwróć uwagę, jak mało bramek traci Albania. Z taką Andorą nie stracili gola, a my z Maltą dwa. Nie mówię, że dużo strzelają, ale nie tak dawno przegraliśmy z nimi eliminacje - powiedział.

Jak faktycznie Albania radziła sobie w eliminacjach? Zespół Sylvinho zdobył 14 punktów w ośmiu meczach i miał bilans bramkowy 7:5. Albania straciła cztery gole w dwumeczu z Anglią (oba mecze po 0:2) i jednego w spotkaniu z Łotwą (1:1).

Historia starć Polski z Albanią jest dosyć świeża. Obie kadry rywalizowały ze sobą w grupie eliminacyjnej do Euro 2024. Polska wygrała 1:0 z Albanią na Stadionie Narodowym w Warszawie, a potem przegrała 0:2 na wyjeździe w Tiranie. Ta porażka była jednocześnie ostatnim spotkaniem Fernando Santosa w roli selekcjonera naszej reprezentacji Polski.

Albania jest też jedynym zespołem z naszej ścieżki barażowej, który jeszcze ani razu nie grał w finałach mistrzostw świata. Ukraina grała na MŚ w 2006 r. Polska awansowała aż dziewięć razy na mundial, a Szwecja - dwanaście razy. Szwecja zostawała wicemistrzem świata w 1958 r., a w 1950 i 1994 r. zdobywała brązowe medale.

