Krychowiak jednak wznowi karierę?! Nagle padło: Szczęsny

"Miało być inaczej - znacznie spokojniej i ciszej, ale informacji o debiucie Grzegorza Krychowiaka w Mazurze Radzymin, klubie z okręgówki, nie udało się utrzymać w tajemnicy" - tak Dawid Szymczak ze Sport.pl opisywał kulisy ostatniego meczu Grzegorza Krychowiaka w karierze. Krychowiak zagrał w barwach Mazura Radzymin przeciwko trzeciej drużynie Polonii Warszawa. Krychowiak zakończył już piłkarską karierę, a od 27 listopada na platformie SkyShowtime do obejrzenia będzie serial dokumentalny "Krychowiak: krok od szczytu".

Krychowiak wznowi karierę? Nagle uderzył w Szczęsnego

Przy okazji premiery serialu dokumentalnego Krychowiak rozmawiał z portalem WP SportoweFakty. Były reprezentant Polski ujawnił, że dzwonił do niego Adam Nawałka i namawiał go do przemyślenia swojej decyzji. Przy okazji Krychowiak wbił szpilkę w Wojciecha Szczęsnego.

- Pomyślałem po tej rozmowie, że nie jestem Wojtek Szczęsny. Nie robię z mordy cholewy. Podjąłem decyzję przemyślaną i jednak jest to już koniec kariery - powiedział. W ten sposób Krychowiak zapewne nawiązał do słów Jana Tomaszewskiego, który dosyć ostro odniósł się do powrotu Szczęsnego z emerytury.

- Wojtka do zakończenia kariery nie namawiał. Teraz niech go namawiają, ale zrobił z gęby cholewę. Ale kto bogatemu zabroni... Niech robi co chce - tłumaczył Tomaszewski. - Jaka była reakcja Szczęsnego? Kwiczeliśmy ze śmiechu, bo Jan Tomaszewski na koniec dodał coś, bardzo solennie, mówiąc "Barcelona dla mnie już nie istnieje". Ja myślę, że w Katalonii strach - opowiadał Mateusz Święcicki, dziennikarz Eleven Sports w podcaście "Wojewódzki&Kędzierski".

Krychowiak jeszcze pogra w piłkę? "Poczułem na nowo taką pasję"

Czy Krychowiak jeszcze będzie grał w piłkę w barwach Mazura Radzymin? O to też został zapytany przez dziennikarz.

- Jest taka możliwość, że będę jeszcze na boisku. Poczułem na nowo taką pasję, od której zaczynałem. Nie nazwałbym tego podwórkowym graniem, ale ta pierwsza część mojej kariery, kiedy ten futbol nie był tak profesjonalny, nie wiązały się z nim takie duże pieniądze, tylko grało się z chłopakami dla pasji, dla przyjemności. Mój kontrakt jest podpisany do końca czerwca. Mogę ciągle tam grać. Jeśli czas i możliwości pozwolą, no to od czasu do czasu wpadnę i może pomogę im awansować do kolejnej ligi - dodał.

Mazur Radzymin rywalizuje w lidze okręgowej w grupie Warszawa I. Tam Mazur zajmuje dziewiąte miejsce z 20 punktami i traci 17 do prowadzących Białych Orłów Warszawa.

