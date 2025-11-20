Legia o krok od katastrofy. Możliwe masowe odejścia piłkarzy

Legia Warszawa nie notuje najlepszych wyników w tym sezonie. Stołeczny klub odpadł już z Pucharu Polski, zajmuje jedenaste miejsce w tabeli Ekstraklasy (i traci 12 punktów do prowadzącego Górnika Zabrze) i ma trzy punkty po trzech meczach fazy ligowej Ligi Konferencji. Z końcem października br. Legia zakończyła współpracę z Edwardem Iordanescu, a jego tymczasowym następcą został Inaki Astiz. Ciężko stwierdzić, w jaką stronę pójdzie Legia w najbliższych tygodniach i miesiącach.

Legia o krok od katastrofy. "Dziś o mistrzostwie nikt nie mówi"

Serwis legia.net opisuje, jaka jest sytuacja w Legii z poszukiwaniem nowego trenera. Na razie pewne jest, że Astiz będzie prowadził drużynę w ostatniej turze meczów w 2025 r., ale nie wiadomo, czy Hiszpan będzie pracował w tej roli do końca rundy jesiennej. Do tej pory nie został wybrany nowy trener, a w mediach pojawia się mnóstwo kandydatur.

"Oby ta opieszałość nie kosztowała Legii zbyt wiele. Trzy miesiące temu w klubie twierdzono, że brak mistrzostwa byłby katastrofą - wydano wiele pieniędzy na transfery, podwyższono budżet płacowy - właśnie po to, by sięgnąć po mistrzostwo Polski na 110-lecie klubu. Dziś o mistrzostwie nikt nie mówi, a spoglądając w tabelę można się poważnie obawiać o to, czy drużyna zakwalifikuje się do europejskich pucharów. Ich brak w przyszłym sezonie mógłby skutkować wyprzedażą części piłkarzy" - czytamy.

"Sytuacja irytuje kibiców, którzy chcieliby dostać informację - choćby o tym, że trenera wybrano, ale trzeba będzie na niego poczekać, gdyż aktualnie jest jeszcze nieosiągalny. W tym roku to już trzecia taka sytuacja, gdy klub dość długo szuka osoby na jedno z kluczowych stanowisk" - dodaje wspomniane źródło.

To są kandydaci do pracy w Legii Warszawa. Od ściany do ściany

Jacy trenerzy są rozważani pod kątem pracy w Legii Warszawa? Wcześniej pojawiały się plotki o Nenadzie Bjelicy czy Aleksandarze Vukoviciu (obaj bez klubu), ale ta lista stale rośnie. W podcaście "Ofensywni" w "Przeglądzie Sportowym Onet" padły kandydatury Macieja Skorży (Urawa Red Diamonds), Marka Papszuna (Raków Częstochowa), Jacka Magiery (reprezentacja Polski), Ursa Fischera czy Raphaela Vicky'ego (obaj bez klubu).

Warto dodać, też, że Legia wydała blisko sześć mln euro na transfery (według wyliczeń serwisu Transfermarkt), a najwięcej kosztował Mileta Rajović z Watfordu, za którego zapłacono trzy mln euro.

Co za słowa o Legii. "House of Cards. Liczy się walka o władzę"

W "Przeglądzie Sportowym Onet" pojawiają się teksty Łukasza Olkowicza dot. działalności Legii Warszawa. W dotychczas opublikowanych materiałach nie brakuje mocnych cytatów.

- Dziś w klubie nie ma żadnych relacji. Edi Iordanescu mówił o Legia Family. Tylko to nie jest żadna rodzina. Bliżej do tego, co zauważył Kosta Runjaić: Legia to House of Cards. Tych, którzy chcą coś zmienić, uważa się w Legii za wichrzycieli: niebezpiecznych i niepotrzebnych. Liczy się walka o władzę, przetrwanie. A żeby przetrwać, musisz wiedzieć, skąd wieje wiatr - mówi jeden z byłych pracowników Legii.

- Niektórzy w tym klubie po prostu chcą być, bo Legia zapewnia fajne życie: dobra pensja, ładne ciuchy, buty, wyjazdy po Europie, nawet jedzenie ci podstawiają pod nos w LTC. Mistrzostwo? Najważniejsze, żeby dostać się do europejskich pucharów - dodaje informator.