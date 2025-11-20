Lepiej być nie mogło! Wiemy, z kim Polska zagra w barażach el. MŚ

Reprezentacja Polski nie spełniła swojego planu podczas eliminacji do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce w grupie G i do samego końca walczyli o to, by znaleźć się w pierwszym koszyku przed losowaniem par barażowych. Choć Polska wygrała 3:2 z Maltą w ostatniej kolejce eliminacji, to do drugiego koszyka "zepchnęła" ją Szkocja, pokonując 4:2 Danię. W ten sposób Dania zajęła miejsce Polski w pierwszym koszyku. Można powiedzieć, że w ten sposób poziom trudności, w kontekście awansu na mundial, dla Polaków wzrósł.

Wszystko się wyjaśniło. Oto rywale Polaków w barażach

W czwartek Polska poznała całą swoją drabinkę barażową. W związku z tym, że Polska była losowana z drugiego koszyka, to uniknęła gry z Walią, Czechami i Słowacją. W półfinale kadra Jana Urbana trafiła na drużynę, która znajdowała się w trzecim koszyku. Do wyboru była Irlandia, Albania, Kosowo oraz Bośnia i Hercegowina. Po losowaniu wiadomo, że Polska zagra w półfinale z Albanią, a spotkanie odbędzie się w naszym kraju.

Wiadomo też, jaki będzie los Polski w przypadku awansu do finału. Tam Biało-Czerwoni trafią na lepszego z pary Ukraina/Szwecja. Po losowaniu gospodarza wiadomo, że gospodarzem finału będzie Ukraina lub Szwecja. Mecze barażowe odbędą się 26 i 31 marca przyszłego roku.

Warto dodać, że nie trzeba będzie długo czekać na poznanie potencjalnej grupy Polaków na mistrzostwach świata w 2026 r. Losowanie odbędzie się 5 grudnia w Centrum Sztuk Performatywnych im. Johna F. Kennedy'ego w Waszyngtonie, a w całej uroczystości udział weźmie prezydent Donald Trump.

Oto rywal Polaków w półfinale. Nie będzie łatwo

Albania zajmuje 63. miejsce w rankingu FIFA. Historia bezpośrednich starć Polski z Albanią jest całkiem świeża, bo dochodziło do niej podczas eliminacji do Euro 2024, kiedy selekcjonerem naszej kadry był Fernando Santos. Wtedy Polska wygrała 1:0 u siebie po golu Karola Świderskiego, a potem przegrała 0:2 w Tiranie.

Albania zajęła drugie miejsce w grupie K z 14 punktami i wyprzedziła o punkt Serbię. Kluczowe w kontekście awansu okazało się spotkanie z października, gdzie Albania wygrała 1:0 z Serbią na wyjeździe po golu Reya Manaja. Do tej pory Albania ani razu nie grała w finałach mistrzostw świata, więc w przypadku awansu byłaby absolutnym debiutantem.

W kadrze Albanii występuje m.in. Juljan Shehu z Widzewa Łódź, ale też np. Armando Broja (Burnley), Nedim Bajrami (Rangers), Kristjan Asllani, Adrian Ismajli (obaj Torino) czy Berat Djimsiti (Atalanta). Ze względu na słabszą formę ostatnio do kadry powoływany nie jest Ernest Muci, były zawodnik Legii Warszawa, aktualnie grający dla Trabzosnporu. Selekcjonerem tej reprezentacji jest Sylvinho.

