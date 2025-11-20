Powrót na stronę główną
Raków szykuje hitowe transfery. Nagle padło: Brazylia
Raków Częstochowa notował koszmarny początek sezonu 2025/2026, ale w ostatnim czasie zaczął wychodzić na prostą. Władze klubu są jednak najwidoczniej zdania, że zespół Marka Papszuna musi zostać wzmocniowymi nowymi piłkarzami. Piotr Obidziński w programie "Podcast Raków" wyjawił plany wicemistrza Polski. - Artur Płatek był w Brazylii - podkreślił.
DLOCZ
Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Kibice Rakowa mogą odetchnąć. Choć ich zespół zaczął sezon Ekstraklasy od trzech porażek, prezentując się zdecydowanie poniżej oczekiwań, to zdążył już ustabilizować swoją sytuację. Na ten moment zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli i ma tylko 6 punktów straty do Górnika Zabrze - który rozegrał jeden mecz więcej. To sprawia, że ekipa Marka Papszuna może wciąż celować w zdobycie mistrzostwa, a na dodatek przyzwoicie spisuje się w Lidze Konferencji (wygrana i dwa remisy).

Takie plany ma Raków. Prezes mówi otwarcie

Jeszcze w trakcie lata Raków sprowadził kilkunastu nowych zawodników, ale nie wszyscy przekonują do siebie Marka Papszuna. Z racji, że klub z Częstochowy ma naprawdę spore ambicje, to prawdopodobnie wkrótce ponownie ruszy na łowy. Prezes Piotr Obidziński w programie "Podcast Raków" nie zamierzał niczego ukrywać. Przyznał, że myśli o zimowym okienku transferowym.

- Trwają już przygotowania do okna. Artur Płatek [Doradcy Zarządu ds. Sportowych w Rakowie - przyp. red] był w Brazylii. Dzisiaj też gdzieś jest, ale już w Europie. Ogląda zawodników. Toczą się intensywne rozmowy w naszym szeroko rozumiany zarządzie. Wychodzą pierwsze oferty za zawodników, takie badające rynek. W tym tygodniu uaktywnili się też agenci w drugą stronę, więc można powiedzieć, że jest intensywnie - podkreślił Obidziński.

Raków Częstochowa w 16. kolejce Ekstraklasy zmierzy się z Piastem Gliwice. Początek spotkania w sobotę, 22 listopada, o godzinie 17:30.

