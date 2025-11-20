Urban się nie certolił! Tak ocenił losowanie

Jan Urban trenerem reprezentacji Polski został w lipcu, miesiąc po tym, jak do dymisji podał się Michał Probierz. W tamtym czasie sytuacja Biało-Czerwonych w grupie G eliminacji MŚ nie była łatwa. Nasz zespół był po porażce z Finlandią i nie mógł pozwolić sobie na więcej wpadek. Na szczęście te nie nadeszły - Polacy zajęli ostatecznie drugie miejsce w fazie grupowej, trzy punkty za Holendrami i zapewnili sobie miejsce w przyszłorocznych barażach.

Urban zabrał głos. To sądzi o naszych rywalach

Podczas czwartkowego losowania poznaliśmy odpowiedź na to, z kim zagramy o mundial. W półfinale barażów rywalem Biało-Czerwonych będzie Albania, a w finale (rozgrywanym z naszej perspektywy na wyjeździe) lepszy z pary Ukraina - Szwecja.

To, co się wydarzyło, Jan Urban skomentował w rozmowie z "Meczykami":

- Nie możemy narzekać. Gramy pierwsze spotkanie z Albanią u siebie. Jesteśmy faworytem, nie boję się tego powiedzieć. Wiadomo, że w jednym meczu może się wszystko wydarzyć, ale mecz u siebie to atut, który musimy wykorzystać. [...] Będziemy ich analizować, mamy na to wystarczająco dużo czasu. I ten czas powoduje, że nie możemy mówić o większych konkretach.

Po chwili selekcjoner dodał jeszcze:

- Nie będziemy grali finału u siebie? To byłoby już troszeczkę za dużo szczęścia. Mogliśmy trafić gorzej z pierwszego koszyka. Gdybyśmy drugie spotkanie grali u siebie, to byłaby już pełnia szczęścia. Zobaczymy, kto wygra drugi półfinał. Powiem tak: jeśli chcemy jechać na mistrzostwa świata i chcemy zagrać tam dobre zawody, to musimy najpierw wywalczyć awans, wygrać w barażach. Jeśli tego nie zrobisz, to znaczy, że na samym mundialu też za wiele byś nie osiągnął.

Baraże mistrzostw świata odbędą się 26 i 31 marca.