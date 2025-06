Boniek starł się z dziennikarzem na wizji. "Śmieszysz mnie"

Zbigniew Boniek pozostaje aktywny w mediach i chętnie komentuje to, co dzieje się w polskiej piłce. Nigdy nie ukrywał, że nie jest wielkim sympatykiem obecnej władzy PZPN i przy wielu okazjach wbijał jej szpilki. Nie inaczej było w niedzielne południe. W międzyczasie starł się ostro z jednym z dziennikarzy.

Zbigniew Boniek nie wytrzymał po tym, co usłyszał od dziennikarza. "Czysta propaganda"

Boniek był gościem programu "Pogadajmy o piłce" na kanale Meczyki.pl na Youtube. W trakcie rozmowy poruszono temat kadencji Cezarego Kuleszy, a także wrócono wspomnieniami do rządów samego 69-latka. Boniek sugerował, że on robił więcej niż jego następca i chciał to udowodnić. - Kolega Staszewski [Sebastian, dziennikarz "Faktu", przyp. red.], porównując moją kadencję i moich ludzi z kadencją Cezarego Kuleszy, mówi, że wielkiej różnicy nie ma - zaczął na wstępie nieco oburzony. - Proszę wymienić trzy konkretne rzeczy, które zrobił Kulesza, które Cię zaskoczyły. Bo my zrobiliśmy 133 - wywołał Boniek Staszewskiego do tablicy.

Na odpowiedź dziennikarza długo czekać nie trzeba było. - Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to jest bojkot meczu barażowego z Rosją - rzucił Staszewski, po czy otrzymał natychmiastową kontrę. Boniek po prostu zaczął się śmiać. - Wiesz, że mnie śmieszysz, mówiąc o tym? To jest tylko czysta propaganda. Czy prezes Kulesza i PZPN wychodziliby przed szereg, czy nie, nie miało to żadnego znaczenia. Wojna zaczęła się w czwartek, a wiesz, kiedy UEFA zawiesiła Rosję? W poniedziałek - prostował od razu były prezes związku.

- Muszę ci powiedzieć, że to absolutnie wymyślona i sprzedana medialnie rzecz. Inaczej zadam Ci pytanie. Czy tu uważasz, że jeżeli akcja, którą zrobił PZPN, o której UEFA nie miała żadnego pojęcia, a byłem wiceprezesem i wiem, co mówię, [jeżeli ta akcja nie zostałaby dokonana, przyp. red.] to do dziś Rosja grałaby we wszystkich rozgrywkach? - pytał się Boniek. - Nie, tak nie uważam, ale to nie zmienia faktu, że samo zachowanie było słuszne - spuentował Staszewski.

Niespokojny występ Bońka w programie

Doszło więc do dość sporego spięcia między dziennikarzem a Bońkiem. Ale tych spięć w niedzielnym programie było więcej. Były prezes PZPN starł się też z Łukaszem Olkowiczem, będącym w studio, ale w innej kwestii. - Sam sobie kłamiesz - rzucił nagle Boniek.

Zobacz też: Kpina z PZPN i Kuleszy. Były reprezentant Polski nie gryzł się w język.

Boniek może już tylko z boku przyglądać się działaniom polskiego związku. A przed organizacją intensywny czas. Musi znaleźć następcę Michała Probierza po tym, jak selekcjoner podał się do dymisji. Decyzja trenera to nie tylko efekt porażki 1:2 z Finlandią w eliminacjach do mundialu 2026, ale także afery kapitańskiej. Kolejny mecz kadra rozegra już we wrześniu. Zmierzy się z Holandią, a także zagra rewanż z Finlandią.