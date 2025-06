Boniek starł się z dziennikarzem na wizji. "Kłamiesz"

Nie ma osoby w środowisku polskiego futbolu, która chociaż w pewnym stopniu nie oceniałaby pozytywnie kadencji Zbigniewa Bońka w roli prezesa PZPN. W ciągu dziewięciu lat na tym stanowisku były piłkarz Juventusu wpłynął na znaczną poprawę wizerunku piłkarskiej centrali. Krytycy wypominają mu jednak, że w jednym elemencie jego praca nie wyglądała najlepiej - chodzi właśnie o szkolenie.

Zbigniew Boniek wdał się w polemikę. Mocne słowa

Dzisiaj były prezes PZPN był gościem programu "Pogadajmy o piłce" na antenie Meczyków. Tuż po połączeniu się ze studiem (które omawiało wcześniej problemy polskiego futbolu), zwrócił się w kierunku Łukasz Olkowicza, dziennikarza Przeglądu Sportowego, chcąc, aby ten wytłumaczył, co konkretnie można było w przypadku PZPN zrobić lepiej, jeśli chodzi o szkolenie.

- Bo jeśli powiedzielibyście za mojej kadencji o czymś, co było krokiem nowoczesnym, to nie mielibyśmy żadnego problemu, żeby to wprowadzić. Natomiast trzeba wiedzieć, że PZPN nie szkoli piłkarzy, nie prowadzi treningów. Nie uczy piłkarzy techniki użytkowej. Jest od czegoś innego. Wytycza programy, które mogą być lepsze lub gorsze. Czy jest odpowiedzialny za szkolenie trenerów? Tak, ale my szkolimy trenerów tak samo jak każdy w Europie. Nasz kurs daje tę samą pieczątkę UEFA. I trener, który go kończy, może iść pracować w całej Europie, bo wszędzie jest ten sam program - powiedział Boniek.

Dziennikarz stwierdził w odpowiedzi, że kurs UEFA PRO dotyczy wyłącznie szczytu piramidy trenerskiej, a większym problemem jest szkolenie na dole. I podał przykład Portugalii, pytając Bońka, czy ten kraj wypuszcza lepszych trenerów niż Polska. Oto co odpowiedział 69-latek:

- Sam sobie kłamiesz. Bo mówisz, że można na dole coś zrobić. A pytasz o trenerów, którzy są na topie. Bo Portugalia wypuszcza za granicę trenerów na topie. Trenerów, którzy są na szczycie wielkich drużyn. I oczywiście, ale to już kwestia ludzi. Kwestia inteligencji, charakteru, znajomości języków, sprzedania swojej wiedzy. Ale okej, mówisz, że na dole można było zrobić coś lepiej. Tylko co? - rzucił Boniek.

Dyskusja chwilę później przeniosła się na program "Akademia Młodych Orłów", który legenda polskiej piłki wprowadziła za czasów swojej kadencji. Boniek funkcję prezesa PZPN pełnił w latach 2012-2021, a następnie przez cztery lata był wiceprezesem UEFA.