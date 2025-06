Burza wokół reprezentacji Polski. "G.... i leszcze"

Reprezentacja Polski kobiet ma za sobą świetną pierwszą połowę 2025 roku. Zawodniczki Niny Patalon z pięcioma zwycięstwami, jednym remisem i bilansem bramek 16:2 w cuglach wywalczyły awans do Dywizji A Ligi Narodów. Z kolei w miniony piątek rozbiły Ukrainę 4:0 w ostatnim sprawdzianie przed historycznym udziałem w Euro 2025. To pierwsze mistrzostwa Starego Kontynentu, w których wystąpią Biało-Czerwone.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Kosecki odpowiada hejterom kobiecej reprezentacji Polski: To są największe leszcze!

Jakub Kosecki odpalił się na hejterów. "Nigdy ich nie wpuścić do naszego kraju"

W programie "To jest Sport.pl" odbyła się m.in. dyskusja nt. tego, że awans Polek na Euro wiązał się w mediach społecznościowych z hejtem niż gratulacjami, wsparciem i radością ze strony fanów. - Tam były pytania o to "kto będzie gotował, jak one będą na Euro", takie seksistowskie i stereotypowe - mówiła Weronika Możejko z Departamentu Piłki Kobiet Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Zobacz też: Godziny do końca kontraktu, a Szczęsny na koncercie w Warszawie. Niebywałe

- My Polacy, mężczyźni, powiem to wprost, mamy zbyt duże mniemanie o sobie. Uważamy się za zdecydowanie lepszych od kobiet i oczekujemy, żeby kobieta... Te komentarze... Hejterzy, ja uważam, że to największe gó**o i leszcze. Jak masz osiągnąć jakikolwiek sukces, jak taki leszcz, który traci 30 sekund swojego życia i pisze taki durny komentarz. To tylko świadczy o tym, że jesteśmy w czarnej du**e i tym się nie ma, co przejmować - wypalił w swoim stylu Jakub Kosecki.

- Ja bym chciał, żeby te dziewczyny cieszyły się z tego, co zrobiły i miały to kompletnie w du**e. Takich facetów to się powinno jak najszybciej z Polski wyemigrować i nigdy z powrotem nie wpuścić do naszego kraju - podsumował.

A kiedy rozpocznie się Euro 2025? Turniej w Szwajcarii rozgrywany będzie w dniach 2-27 lipca. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, w której zmierzą się z Niemcami (piątek 4 lipca godz. 21:00), Szwecją (wtorek 8 lipca godz. 21:00) i Danią (sobota 12 lipca godz. 21:00). Awans do ćwierćfinału wywalczą dwa najlepsze zespoły.