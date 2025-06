A jednak! FC Barcelona dopięła transfer. "Ogłosi we wtorek"

Ansu Fati, bo o nim mowa, niegdyś był uznawany za jeden z największych talentów w La Masii. W pierwszej drużynie Barcelony zadebiutował w 2019 roku, licząc zaledwie 16 lat, 9 miesięcy i 25 dni. Jednak dziś może uchodzić za piłkarza o zmarnowanym potencjale, który został skreślony przez Hansiego Flicka. W sezonie 2024/2025 rozegrał tylko 11 spotkań, w których łącznie przebywał na boisku przez zaledwie 298 minut. W tym czasie nie zdobył żadnej bramki ani asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo osecki nie wytrzymał! Odpowiada hejterom: To są największe leszcze [To jest Sport.pl]

Z Barcelony odchodzi w niesławie. Romano ubiegł informację klubu

Kontrakt Fatiego z Barceloną obowiązuje do czerwca 2027 roku, ale pozostając w Katalonii piłkarz nie mógłby liczyć nawet na obecność w szerokiej kadrze zespołu. Mało tego, hiszpańskie media donosiły, że sprawiał problemy poza boiskiem, często organizując w swoim mieszkaniu głośne imprezy. Dlatego też sam zainteresowany musiał szukać nowego klubu, by móc uratować karierę. Od tygodni mówiło się najwięcej o tym, że zainteresowane nim jest AS Monaco. Ostatecznie do transferu dojdzie, choć oficjalną informację klubu w niedzielę wyprzedził Fabrizio Romano.

- AS Monaco ogłosi we wtorek, że Ansu Fati został ich nowym nabytkiem. Wszystkie dokumenty są gotowe - napisał włoski insider rynku transferowego na X.

Nie wiadomo, co dokładnie oznacza termin "nowy nabytek", lecz w jednym z wcześniejszych wpisów Romano informował:- Z tego co rozumiem, AS Monaco planuje przeprowadzenie badań medycznych Ansu Fatiego w tym tygodniu. Monaco i Barcelona dopinają szczegóły umowy wypożyczenia z klauzulą opcji wykupu. Here we go, nadal oczekiwane wkrótce.

Fati i Pogba w jednej drużynie. Monaco uratuje ich kariery?

Tym samym Fati dołączy do klubu, który w sobotę oficjalnie ogłosił zakontraktowanie Paula Pogby. Francuza i Hiszpana łączy to, że chociaż niegdyś obaj dysponowali ogromnym potencjałem, to z różnych przyczyn (w tym zdrowotnych) w ostatnich latach rozmienili się na drobne. Francuz w marcu 2025 roku został oficjalnie dopuszczony do gry po tym, jak dwa lata wcześniej w jego organizmie wykryto środki dopingujące. Jednak wtedy był już wolnym zawodnikiem, gdyż Juventus rozwiązał z nim kontrakt.

Obaj zawodnicy w Monaco mają więc coś do udowodnienia. Trafiają do stosunkowo silnej drużyny, która w sezonie 2024/2025 zajęła trzecie miejsce i w kolejnym roku zagra w Lidze Mistrzów. Okazji do pokazania się w wielkich meczach z pewnością nie zabraknie. Pytanie tylko czy Fatiemu i Pogbie na przeszkodzie nie staną zdrowie oraz ich własna motywacja do dalszych treningów.