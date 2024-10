Fatalne wieści. Tego Probierz nie chciał usłyszeć

Wielkimi krokami zbliżają się październikowe mecze reprezentacji Polski. Już w sobotę 12 października kadra zmierzy się z Portugalią, a trzy dni później zagra z Chorwacją. Oba spotkania odbędą się na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Selekcjoner Michał Probierz niedawno ogłosił listę powołanych piłkarzy na te nadchodzące starcia. Znalazł się na niej obrońca Jagiellonii Białystok - Mateusz Skrzypczak.

- Nie spodziewałem się, ale dążyłem do tego. Czułem od jakiegoś czasu, że jest to realne, że to może się wydarzyć. To był cel, do którego dążyłem i naprawdę cieszę się, że się udało - powiedział Skrzypczak w rozmowie z Jakubem Sewerynem ze Sport.pl.

Fatalne wieści dla Michała Probierza. Mateusz Skrzypczak kontuzjowany

Niestety piłkarza zabraknie jednak na zgrupowaniu reprezentacji. Polakowi w niedzielnym meczu z Legią Warszawa odnowił się uraz mięśniowy, który eliminuje go z meczów z kadry. - Reprezentacja była dla mnie marzeniem. To marzenie było blisko, ale niestety nie pojadę na zgrupowanie - powiedział Skrzypczak w rozmowie z Canal + Sport.

Po meczu szkoleniowiec Jagiellonii - Adrian Siemieniec - również został poproszony o komentarz ws. stanu zdrowia obrońcy. - Skrzypczak przetrenował normalnie jednostkę treningową i był w pełni zdrowy. To nie jest tak, że wystawiliśmy do gry chorego zawodnika. Okazało się, że jest za wcześnie, poprzedni uraz na tyle się jeszcze nie zagoił - powiedział Siemieniec.

Robert Bońkowski z TVP Sport informował, że uraz może wykluczyć Skrzypczaka z gry na okres od trzech tygodni do miesiąca.

Mateusz Skrzypczak jest wychowankiem Lecha Poznań. W lipcu 2022 roku przeniósł się z tego klubu do Jagiellonii Białystok. W bieżącym sezonie rozegrał łącznie 16 meczów, w których strzelił jednego gola. W obecnych rozgrywkach zespół z Podlasia radzi sobie dobrze. Po 11. kolejkach ma 22 punktów i zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli.