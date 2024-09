"Wypisał się z meczu z Chorwacją". Ekspert bez listości dla piłkarza reprezentacji

Jakub Kiwior jest prawdopodobnie jedynym z reprezentantów Polski, który nie będzie dobrze wspominał wygranego 3:2 na Hampden Park meczu. Piłkarz Arsenalu znalazł się w wyjściowym składzie, ale zszedł w przerwie. "Jeśli obrońca nie gra regularnie w klubie, to często wygląda potem tak, jak przypadku Kiwiora w Glasgow. Czyli bardzo źle. Od początku grał nerwowo, popełniał głupie faule w okolicy pola karnego, zaliczał proste straty przy wyprowadzeniu piłki" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl, który przyznał mu notę 1+ w skali 1-6.

Krytyczny wobec Kiwiora był także Mateusz Borek. - Słusznie się baliśmy. Kuba ma dużo odwagi w grze do przodu i ma dobrą technikę. Natomiast u obrońcy przez tygodnie bez grania brakuje czucia dystansu, przestrzeni, czy odpowiedniego timingu i czasu reakcji. To wszystko ucieka z każdym tygodniem bez grania. To już było widać na Euro 2024 i dzisiaj się to jeszcze pogłębiło. Szalenie chłopakowi współczuję, bo chciał odejść, chciał znaleźć nowego pracodawcę, natomiast w tym dużym biznesie, zwłaszcza jeśli chodzi o klubową piłkę nożną, nie jest tak, że piłkarz może decydować o wszystkim - tłumaczył dziennikarz.

"Wypisał się z meczu z Chorwacją". Co za słowa o Kiwiorze

W trakcie programu "Gramy dalej" na Interii pojawił się temat występu Kiwiora przeciwko Szkotom. Jak zawodnik Arsenalu został oceniony przez Łukasza Gikiewicza? - Od zawodnika na tym poziomie wymagam zdecydowanie więcej. Wydaje mi się, że występem przeciwko Szkocji wypisał się z meczu z Chorwacją. Jestem o tym przekonany. A jeśli moje słowa się spełnią, to będzie to pierwsze spotkanie bez niego za kadencji Probierza - powiedział.

Od 12 października 2023 r., a więc od wyjazdowego meczu Polaków z Wyspami Owczymi (2:0) w el. Euro 2024, Kiwior zagrał w każdym spotkaniu Biało-Czerwonych za kadencji Probierza. Rywalizacja ze Szkocją na Hampden Park była pierwszą, w której Kiwior nie zagrał całego meczu. - Na pewno trzeba pomóc Kubie Kiwiorowi. Ja na pewno nie będę kogoś obwiniał. To jest przykre, że nie gra i musiał zejść. Ta reprezentacja go potrzebuje. Ale trzeba też pochwalić Sebastiana Walukiewicza, który wszedł i dał radę - zaznaczył Probierz w pomeczowym wywiadzie.

Mecz Chorwacja - Polska odbędzie się w niedzielę o godz. 20:45 w Osijeku. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.