Lewandowski wysłał wiadomość do Polaków. Wystarczyły trzy słowa

Reprezentacja Polski rozpoczęła rozgrywki Ligi Narodów od zwycięstwa 3:2 nad Szkocją. Po pierwszej połowie Biało-Czerwoni prowadzili 2:0 po golach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. W 76. minucie był już remis 2:2. Wygraną Polsce zapewnił Nicola Zalewski w siódmej minucie doliczonego czasu gry, który najpierw wywalczył rzut karny, a potem sam go wykorzystał. "To zwycięstwo, którego dawno nie było. Zespół Probierza wciąż się tworzy, sam selekcjoner szuka różnych rozwiązań, ale w przeciwieństwie do Euro 2024, tym razem zgodził się również wynik" - pisał Jakub Seweryn ze Sport.pl.

- Wynik jest kluczowy jeśli chodzi o takie spotkania. Widać, że ta drużyna nabrała kształtu. Wielu zawodników robi postęp. Wiemy, że popełniamy błędy, bo nie możemy wchodzić w mecz tak jak w drugiej połowie. Ale wbrew pozorom po tej bramce zagraliśmy jeszcze lepiej. Chwała zawodnikom, że walczyli do końca. Piłka to są fazy. My często zapominamy, że przeciwnik jest na boisku. Szkoci wyszli z większą determinacją, więcej zaryzykowali - mówił Probierz w rozmowie z TVP Sport.

Trzy słowa od Lewandowskiego. W ten sposób podsumował mecz ze Szkocją

W wyjściowym składzie reprezentacji Polski na mecz ze Szkocją znalazł się Lewandowski. Dzięki bramce z rzutu karnego w pierwszej połowie napastnik Barcelony wyrównał wynik legendarnego Ferenca Puskasa i został ósmym najlepszym strzelcem w historii piłki reprezentacyjnej - aktualnie ma 84 gole. Lewandowski opublikował krótki wpis w mediach społecznościowych po meczu ze Szkocją. "Walka do końca, trzy punkty dla nas" - napisał kapitan Biało-Czerwonych na Instagramie.

Lewandowski opuścił boisko w 72. minucie z powodu dyskomfortu w plecach. Jego miejsce zajął Adam Buksa. "Doktor Jacek Jaroszewski przekazał nam, że na szczęście nic poważnego się nie stało i kapitan będzie do dyspozycji selekcjonera na mecz z Chorwacją" - pisał Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

- Poczułem ten upadek. Odczuwałem dyskomfort i ból. Trochę mi to doskwierało. Nie oszukujmy się. Ten sezon będzie ekstremalnie ciężki. Tych meczów będzie powyżej 70. Wiedziałem, że jeśli zaryzykuję, to jutro czy pojutrze może być jeszcze gorzej - przekazał Lewandowski w wywiadzie dla TVP Sport. -Robert Lewandowski miał lekki uraz, nie ma co ryzykować - dodał Probierz.

W niedzielę Polska zagra z Chorwacją w Osijeku. Kadra prowadzona przez Zlatko Dalicia rozpoczęła Ligę Narodów od porażki 1:2 z Portugalią. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.