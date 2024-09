Probierz zaskoczył swoją decyzją. "Nagle takie odsunięcie"

17 goli i 7 asyst w 36 meczach we wszystkich rozgrywkach - to statystyki Mateusza Bogusza z tego sezonu w barwach Los Angeles FC, nie licząc tylko meczów na poziomie Major League Soccer. Pomocnik od dłuższego czasu był w bardzo dobrej formie, ale wcześniej nie otrzymał powołania do reprezentacji Polski od Michała Probierza, przez co nie wystąpił na Euro 2024. - Niewielu graczy ma takie IQ. Transfer do lepszej ligi będzie czymś wspaniałym, nawet jeśli utrata takiego gracza będzie nas bolała. To po prostu wspaniały chłopak, skromny i pracowity - mówił Erik Hultstrom z "Voices of the Black and Gold Podcast".

W trakcie letniego okna transferowego Bogusz cieszył się zainteresowaniem szkockiego Celtiku, gdzie miał zastąpić odchodzącego Matta O'Rileya, ale ten transfer ostatecznie nie doszedł do skutku. - Bogusz jest rozpatrywany jako środkowy pomocnik, bo to jego pozycja. Grał kilka meczów jako napastnik, ale to nie jest typowy napastnik - mówił Probierz na poniedziałkowej konferencji prasowej, otwierającej wrześniowe zgrupowanie Biało-Czerwonych.

- Cieszę się, że szansę dostał Mateusz Bogusz. Szkoda, że doszło do tego tak późno. To zawodnik dobrze wyszkolony technicznie, który może okazać się cennym graczem dla kadry. Jestem ciekaw jego występów - mówił Jacek Bąk, były reprezentant Polski.

Czy Bogusz otrzyma okazję do debiutu w seniorskiej kadrze we wrześniu? Na pewno to nie nastąpi w meczu ze Szkocją na Hampden Park, ponieważ gracz LAFC znalazł się poza kadrą meczową. Podobną decyzję Probierz podjął wobec Mateusza Kowalczyka, Mateusza Wieteski i Bartosza Mrozka, z tą różnicą, że bramkarz Lecha Poznań został powołany tylko pod kątem treningu.

Żewłakow wprost o braku Bogusza. "Mnie taka decyzja zaskakuje"

O braku Bogusza w kadrze meczowej na Szkocję wypowiedział się Marcin Żewłakow, który był w studiu Kanału Sportowego. - Może coś wyniknęło, o czym nie wiemy, o czym rzecznik kadry nie będzie mówił. Jeśli jest zdrowy, gotowy i chętny do gry, to mnie taka decyzja zaskakuje. Brałem pod uwagę, że nie zagra w pierwszym składzie, ale myślałem, że będzie na ławce, będzie przy drużynie. Dla mnie to było jedno z głośniejszych nazwisk, które na to dwumeczowe zgrupowanie zostało powołane - powiedział.

- Ja byłem bardzo ciekawy, co z tego powołania wyniknie, jak do niego podejść. Czy on już jest gotowym piłkarzem do tego, by podjąć rywalizację z naszymi środkowymi pomocnikami? Nagle takie odsunięcie... trochę jestem zdziwiony, bo wydaje mi się, że te liczby i peak (szczyt formy), w którym znajduje się zawodnik, no trochę jest w kontrze do tego, co zostało podjęte - dodał Żewłakow.

Bogusz pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski jako ostatni, ponieważ miał problemy z przylotem ze Stanów Zjednoczonych do Polski, o czym Probierz wspomniał w trakcie poniedziałkowej konferencji. "Bogusz jeszcze po prostu nie doleciał, by zdążyć na trening. Jak się dowiedzieliśmy, podróżował do Polski z przesiadką, a jego pierwszy lot był opóźniony o cztery godziny" - informowaliśmy na Sport.pl.

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.