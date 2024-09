"Rosyjskie serce" powinien siedzieć za kratkami. Znalazł nowy klub. Co za zjazd

FC Twente, Ajax Amsterdam, Sevilla, Spartak Moskwa - to część piłkarskiego CV Quincy'ego Promesa, który jest określany w Rosji "rosyjskim sercem". Ostatnio piłkarz przebywał w areszcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale został z niego zwolniony. Teraz okazuje się, że po dłuższym czasie Promes wraca do gry. Będzie jednak grał na niższym poziomie rozgrywkowym, niż na tym, do którego był przyzwyczajony przez lata.

3 screen: https://www.instagram.com/p/C2fb9xDst7h/ Otwórz galerię Na Gazeta.pl