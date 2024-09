Sensacja w składzie Polski na Szkocję! Michał Probierz zaskakuje

- Nie ma żadnej rewolucji. Chcemy rozwijać zespół, chcemy, żeby płynnie przechodził przez zmianę pokoleniową. Nie ma już Wojtka Szczęsnego, nie ma Kamila Grosickiego, ale też Bartka Salamona i Tarasa Romanczuka. To moment przeskoku, ale cały czas pracujemy nad rozwojem - mówił na przedmeczowej konferencji prasowej selekcjoner Michał Probierz. Na pytania o skład odpowiadał tradycyjnie, że nie ma zamiaru psuć dziennikarzom programów. Potwierdził jednak nasze wcześniejsze informacje o rotacji w bramce. - Ze Szkocją zagra jeden bramkarz, z Chorwacją drugi - mówił o wrześniowym zgrupowaniu.

Selekcjoner, ale też Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy w naszej kadrze, chcą poprzez Ligę Narodów wyselekcjonować pierwszego bramkarza na eliminacje mundialu. Te ruszają dopiero w marcu, więc we wcześniejszych meczach swoje szanse dostaną: Marcin Bułka, Łukasz Skorupski, Bartłomiej Drągowski i być może również Kamil Grabara. Bramkarza Wolfsburga na wrześniowym zgrupowaniu nie ma, ale sztab go nie skreśla, a trener Andrzej Dawidziuk rozmawiał z nim o jego sytuacji w kadrze podczas niedawnej wizyty w Wolfsburgu.

Jak udało nam się potwierdzić, sztab już przed zgrupowaniem miał przygotowany plan na bramkarzy. Dla kibiców brak Skorupskiego w meczu ze Szkocją może być zaskakujący, mówimy o bohaterze meczu z Francją na Euro 2024, ale w meczu ze Szkocją, która ma dobre stałe fragmenty gry, często dośrodkowuje, warunki fizyczne Bułki mogą okazać się bardzo cenne. Skorupski aż tak dobry w grze na przedpolu nie jest, ale jego niebywały refleks może być pomocny w Chorwacji.

Pewne jest, że w spotkaniu ze Szkocją nie zagrają: Mateusz Bogusz, Mateusz Wieteska, Mateusz Kowalczyk oraz Bartosz Mrozek, których selekcjoner odesłał w środę wieczorem na trybuny. Bogusz miał problemy z przylotem ze Stanów Zjednoczonych do Polski i w poniedziałek nie trenował z drużyną. Mateusz Kowalczyk to autorski pomysł Probierza, ale selekcjoner najpierw chciał go sprawdzić w treningu. Wieteska ma z kolei problemy z grą w klubie, a w defensywie selekcjoner nie chce eksperymentować. W przypadku Mrozka sprawa była jasna już na starcie zgrupowania, kiedy selekcjoner ogłosił, że bramkarz Lecha Poznań przyjechał na zgrupowanie tylko w roli zawodnika do treningu i nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kadr meczowych na spotkania ze Szkocją i z Chorwacją.

Pierwszy gwizdek spotkania Ligi Narodów Szkocja - Polska w czwartek o godz. 20:45. Relacja w Sport.pl i Gazeta.pl, a relacje prosto z Glasgow możecie śledzić w naszych mediach społecznościowych: m.in. na Instagramie i TikToku.