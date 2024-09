Tak potraktowali Polaka w nowym klubie. Dlatego musiał szybko odejść

Po niespełna dwóch miesiącach od transferu do SC Braga Bartłomiej Wdowik udał się na wypożyczenie do Hannoveru 96. Dla wielu kibiców taki ruch 23-latek był zaskoczeniem. Szerzej o kulisach swojej decyzji 23-latek opowiedział w rozmowie z "Weszło". - Nie zgadzam się z takim postawieniem sprawy, ale co mogłem zrobić? - mówił.

