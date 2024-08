Nie do wiary! Tak debiutant Probierza dowiedział się o powołaniu. Wszystko na wizji

Gdy Michał Probierz ogłosił we wtorkowe popołudnie 27 sierpnia powołania do kadry na mecze ze Szkocją i Chorwacją, kilka faktów mogło zaskoczyć. Na przykład powołanie dla Lecha Poznań Bartosz Mrozek, którego szerzej przestawialiśmy na łamach Sport.pl, czy jego brak dla Kamila Grabary z Wolfsburga. Jednak miano największej sensacji należy do Mateusza Kowalczyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Filip Chajzer nie zawalczy na Narodowym? "Przepalone pieniądze"

Mateusz Kowalczyk największym zaskoczeniem powołań?

Ledwie 20-letni pomocnik od początku sezonu broni barw beniaminka Ekstraklasy, czyli GKS-u Katowice. Wcześniej nie zdołał się przebić w duńskim Broendby, gdzie w pierwszej drużynie rozegrał tylko łącznie 47 minut na boisku przez rok. Trafił tam z ŁKS-u Łódź, w którego barwach świetnie radził sobie w 1. lidze w sezonie 2022/23 (26 meczów, 6 goli i 4 asysty) i znacznie przyczynił się do awansu łodzian na najwyższy poziom rozgrywkowy.

Sam zadebiutował na nim w tym roku już w Katowicach. Jak dotąd w barwach GKS-u rozegrał w tym sezonie pięć spotkań, a w niedzielę 25 sierpnia, raptem dwa dni temu, zdobył premierowego gola w niespodziewanie wygranym przez GKS 3:1 meczu z mistrzem Polski Jagiellonią Białystok. Zespół ze Śląska ma obecnie osiem punktów na koncie i jest dziewiąty w tabeli, najwyżej z beniaminków (12. Motor Lublin i 18. Lechia Gdańsk).

Nawet piłkarz był zaskoczony. Zwłaszcza tym od kogo się dowiedział

Mimo to powołanie dla Kowalczyka zaskoczyło. Nie tylko kibiców, bo samego piłkarza także. Jak się okazuje, niespodziewany był też sposób, w jaki piłkarz dowiedział się o tym, że ma jechać na seniorską kadrę. Powiedział mu o tym wydawca Kanału Sportowego. Pomocnik został zaproszony do programu prowadzonego na YouTube przez Mateusza Borka, Jakuba Wawrzyniaka i Adama Sławińskiego. Tematem były oczywiście powołania.

Gdy prowadzący połączyli się z zawodnikiem, od razu zapytali, czy ten faktycznie dowiedział się tego od ich wydawcy. Kowalczyk potwierdził tę wersję. - Ja wcześniej nie dostałem żadnej informacji, że jestem powołany. Nie ukrywam, zdziwiłem się trochę tym telefonem o wywiad w tym programie. Bo kadra u-20? Trochę nie rozumiałem. Dopiero potem spojrzałem na sam telefon, który od kilku godzin cały czas wibruje. Także jestem zaskoczony, rozmawiałem z trenerem GKS-u. Trener Probierz do niego dzwonił - powiedział piłkarz.

On sam nie miał jeszcze okazji porozmawiać z selekcjonerem. Zapytany, czy ma w ogóle numer telefonu do Michała Probierza, odparł, że nie ma. Niemniej zadeklarował, że gdy go otrzyma, to zadzwoni do selekcjonera i podziękuje za otrzymanie takiej szansy. Pierwszy mecz Polaków podczas wrześniowego zgrupowania już w czwartek 5 sierpnia o 20:45 w Glasgow ze Szkocją.