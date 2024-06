Tylko zobacz, jaki prezent dostał Lewandowski. Anna wszystko pokazała

Nie tak Robert Lewandowski i polscy kibice wyobrażali sobie występ reprezentacji Polski na Euro 2024. Drużyna prowadzona przez Michała Probierza, po zaledwie dwóch meczach fazy grupowej odpadła z turnieju po porażkach z Holandią 1:2 i Austrią 1:3. Obecnie Biało-Czerwoni mają zero punktów na koncie.

Lewandowski nie zagrał w pierwszym meczu z Holandią z powodu kontuzji, jakiej nabawił się w wygranym 1:2 spotkaniu towarzyskim z Turcją. Pod nieobecność napastnika FC Barcelony kapitanem reprezentacji Polski był Piotr Zieliński. Na starcie z Austrią był w stu procentach gotowy, ale na boisku pojawił się dopiero w 60. minucie spotkania przy wyniku 1:1. Kilkanaście minut później było 3:1 dla Austriaków. 35-latek nie pokazał nic przez pół godziny, Polska przegrała, a bezbramkowy remis Francji z Holandią sprawił, że nasza kadra jako pierwsza pożegnała się z Euro 2024.

- Nie zdobyliśmy punktów i to na pewno nas boli. Zdajemy sobie sprawę, że nie tak to miało wyglądać. Wiele czynników na to wpłynęło - mówił po meczu z Austrią Robert Lewandowski.

W niedzielę 23 czerwca Robert Lewandowski miał więcej powodów do radości. Tego dnia jego żona, Anna, opublikowała na InstaStories prezent, jaki Lewandowski otrzymał od dzieci z Okazji Dnia Ojca. Na zdjęciu widać, jak jego pociechy - Klara i Laura - narysowały kredą na tablicy laurkę dla swojego ukochanego taty. "Dzień taty" - Lewandowska napisała w opisie, dodając emotikon, przedstawiający dwie dłonie tworzące kształt serca. Upominek od córek z pewnością poprawił dzień Lewandowskiego.

Robert i Anna Lewandowscy wzięli ślub w czerwcu 2013 roku w kościele św. Anny w Serocku. W połowie 2017 roku na świat przyszła ich pierwsza córka Klara, a trzy lata później urodziła się druga - Laura.

Teraz przed Lewandowskim i reprezentacją Polski ostatni mecz na Euro 2024. We wtorek 25 czerwca o godzinie 18:00 Biało-Czerwoni zmierzą się z Francją. Według najnowszych informacji portalu meczyki.pl Robert Lewandowski ma zagrać z Francuzami od początku. "Udało się ustalić, że w pierwszym składzie wyjdzie Robert Lewandowski. Kapitan drużyny narodowej nie rozegra jednak całego spotkania. Obecne plany zakładają, że na boisku spędzi 60, może 70 minut" - przekazali Tomasz Włodarczyk i Łukasz Wiśniowski.