Alarm! Na Euro może dojść do tragedii. Niemcy proszą się o kłopoty

Witajcie w miasteczku tysiąca ekranów. Są wszędzie. Mniejsze, większe, jeden gigantyczny. W dwóch przylegających do siebie strefach kibica w Berlinie - pod Reichstagiem i przy Bramie Brandenburskiej mecz Niemców ze Szwajcarią ogląda kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jakiekolwiek szacowanie z mojej strony nie ma sensu. Wiem tylko, że w obu strefach mieści się 70 tys. osób, a na godzinę przed meczem pojawia się informacja, że wszystkie bramki zostały zamknięte. Akurat przeciskam się między ludźmi, by znaleźć nieco miejsca. "W porę" - myślę.

"Pod kurtką mam powerbank i ładowarkę. Ale mógłbym mieć cokolwiek innego"

Za mną kontrola bezpieczeństwa, która tylko wzmaga poczucie niebezpieczeństwa. Tyle naczytałem się i nasłuchałem, że w związku z ryzykiem ataków terrorystycznych, którymi przed mistrzostwami straszyło Państwo Islamskie, Niemcy szczególnie skupią się na strefach kibica jako miejscach zatłoczonych jeszcze bardziej niż stadiony. A teraz przechodzę z plecakiem kompletnie niesprawdzony. Jeden z ochroniarzy wprawdzie zagląda do środka, ale nie widzi nic poza moją zwinięta kurtką. Nie prosi o jej wyjęcie, nawet jej nie dotyka. Pod nią mam powerbank i ładowarkę. Ale on tego nie wie, więc mógłbym mieć cokolwiek innego. Każe zasunąć plecak, nakleja opaskę, że zostałem sprawdzony, puszcza dalej. "Danke". Cała kontrola trwa - bez przesady - pięć sekund.

Klimat w obu strefach się różni: pod Bramą Brandenburską ścisk jest większy, trwa jedna wielka impreza, kilkadziesiąt minut przed meczem przed ekranem ludzie tańczą i podbijają kilka gumowych piłek, sporo osób wymachuje flagami. Szykuje się kibicowanie na całego.

A pod Reichstagiem? Spokój, leżaki, piwo, grill i sporo atrakcji. To tutaj Adidas wybudował mini-stadion wzorowany na prawdziwym Stadionie Olimpijskim. Zamontował na nim trzy duże ekrany i zaprosił kibiców na trybuny. W sumie kilkaset osób może oglądać mecz w bardzo klimatycznych okolicznościach. Ale ekranów jest znacznie więcej. Jeden stoi przed plażą z leżakami, drugi przed kilkuosobowymi huśtawkami. Dalej, na największym placu, są cztery ekrany skierowane we wszystkie strony, a ludzie stoją dookoła nich. Tam tłum jest największy.

Kto przed meczem potrzebuje jeszcze innej rozrywki, na pewno znajdzie coś dla siebie. Można spróbować doskoczyć do wysoko zawieszonej piłki i trącić ją głową tak, jak pod koniec meczu ze Szwajcarią zrobi to Niclas Fuellkrug. Można zmierzyć swój refleks na specjalnej ściance albo połączyć rywalizację z edukacją i przypomnieć sobie, jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową. Przed telewizorem leżą cztery manekiny. Im lepiej przeprowadzi się resuscytację, tym zawodnik na ekranie szybciej dobiegnie do piłki. Dookoła ustawiają się kibice, dopingują, a później oklaskami nagradzają zwycięzcę.

Niesamowite jak szybko zmieniły się wśród Niemców nastroje. Do Euro podchodzili bardzo nieufnie. Chcieli napisać nową "letnią bajkę", ale warunkiem do tego koniecznym był doskonały występ ich reprezentacji. A w ten wątpili. Nie wyszły im ostatnie turnieje, kilka miesięcy temu zmienili selekcjonera, w ostatnim sparingu przed turniejem nie przekonali, a presja, by pokazać się u siebie z dobrej strony, była gigantyczna. Dwa mecze - wygrany aż 5:1 ze Szkocją i 2:0 z Węgrami - zmieniły wszystko. W strefie kibica naprędce organizuję własne badania nastrojów. Pytam, kto zdobędzie mistrzostwo Europy. Czterech na pięciu kibiców odpowiada, że Niemcy. Proszę o uzasadnienie. Bo mają bardzo kreatywny zespół. Bo największa presja już z nich zeszła. Bo świetnie wyglądają pod kątem taktycznym. Bo mają Musialę i Wirtza. Bo Kroos jest najlepszym pomocnikiem na świecie. Bo jeszcze nie stracili gola. Bo mają też świetnych rezerwowych i szeroką kadrę. Ostatni argument jeszcze tego wieczoru zyska solidne potwierdzenie.

Zejście z trybuny prasowej prosto między kibiców do strefy mieszanej działa odświeżająco. Tutaj aż kipi od emocji. Wystarczy, że spiker zaczyna wyczytywać nazwiska piłkarzy, na których zdecydował się Julian Nagelsmann, by tłum wrzeszczał, jak po zdobyciu bramki. Spiker wykrzykuje imię, kibice nazwisko. Przedstawienie Toniego Kroosa poprzedza określeniami "jedyny", "niepowtarzalny", "nasza legenda". A decybele podskakują najwyżej jak się da. Tuż przed meczem Bastian Schweinstaiger typuje wynik. Mówi 2-2, a ludzie zaczynają buczeć. Przekaz jest jasny: Niemcy chcą trzeciego zwycięstwa i zamknięcia fazy grupowej z kompletem punktów.

Tłum gorączkuje się już po pierwszym udanym dryblingu Jamala Musiali. Po jego prostopadłym podaniu do Ilkaya Gundogana oczami wyobraźni widzi już gola, ale kończy się tylko rzutem rożnym. Kibice zaczynają narastająco buczeć, jakby byli właśnie na stadionie i odpowiadali za atmosferę. Wielu kibiców widzi gola Roberta Andricha dopiero na powtórkach, bo gdy niespodziewanie uderza z dystansu, załamują jeszcze ręce po poprzedniej akcji, w której Musiala nie zdążył dobiec do dobrze dogranej piłki przez Maximiliana Mittelstadta. Reagują więc z opóźnieniem. Ktoś z tylnych rzędów odpala fajerwerki. Po chwili jednak sędzia sprawdza sytuację na VAR i dostrzega przypadkowy faul Musiali. Gola nie uznaje. Kibice obok mnie przytomnie komentują, że w tych czasach z fajerwerkami trzeba poczekać, bo zawsze może wtrącić się VAR. A ja myślę, że nie tylko mnie przeszukano bardzo pobieżnie.

W takich miejscach, przy tylu osobach, cisza brzmi inaczej – bardziej przejmująco. Gdy w 28. minucie Dan Ndoye wykorzystuje dośrodkowanie Remo Freulera cała strefa kibica na chwilę umiera. Niemcy nie potrafią uwierzyć – mieli przewagę, kontrolowali grę, stwarzali pojedyncze okazje, a Szwajcaria raz podeszła pod ich pole karne i już cieszy się z gola. Zaniepokojenie narasta z każdą minutą. Nagelsmann w 61. przeprowadza pierwsze zmiany, a kibice narzekają, że na boisko nie wchodzi Fuellkrug. Poprawy nie ma. Szwajcaria jest zdyscyplinowana, uważna i prawie strzela drugiego gola. Tym razem VAR wypatrzył minimalnego spalonego. Ulga jest nieprawdopodobna. Niemcy wierzą. Ściskają kciuki, przekonują jedni drugich, że jeszcze jest czas, że na pewno się uda. W końcu Fuellkrug wchodzi i dostaje brawa, jak żaden z rezerwowych.

A może powinienem napisać "jak żaden z członków sił specjalnych", skoro tak zwykł mówić o rezerwowych Nagelsmann. Od kilku tygodni powtarza, że piłkarze wchodzący na boisko nie są gorsi od tych rozpoczynających mecze od pierwszej minuty. Mówi, że dają mu możliwość zmiany obrazu meczu, a każdy wchodzący otrzymuje od niego specjalną misję. David Raum, który wszedł na lewą obronę za Mittelstadta jest usposobiony bardziej ofensywnie, świetnie gra lewą nogą. Pod koniec meczu był już ustawiony niemal jak skrzydłowy. I w końcu znalazł miejsce, by dograć piłkę w pole karne, prosto na głowę Fuellkruga, który uderzył tuż przy słupku. Było 1:1. Akcja sił specjalnych dała Niemcom niezwykle cenny remis. Wybuchła euforia! Problemy, które w trakcie meczu diagnozowali sami kibice - ze snującym się Kaiem Havertzem, z nieskutecznym Florianem Wirtzem, z notującym straty Ilkayem Gundoganem, nagle zeszły na dalszy plan. Remis pozwala bowiem zająć pierwsze miejsce w grupie A, uniknąć w 1/8 finału Chorwacji lub Włochów i wejść do łatwiejszej strony drabinki.

Po wyjściu, gdy tłum ze strefy kibica rozlewa się na ulice, dopiero czuć, jak mnóstwo było tam ludzi. Sen Niemców trwa. Zaczynają karnawał, tańczą razem z napotkanymi Szkotami i Szwajcarami. Przejeżdżające obok samochody nieustannie trąbią. Letnia bajka rozpoczęła się pięknie, ale teraz wchodzi w kluczowy rozdział.