Dobre informacje dla Polski przed meczem z Francją. Jeden problem mniej

Reprezentacja Polski po dwóch porażkach z rzędu - z Holandią (1:2) oraz Austrią (1:3) straciła już szansę na awans do fazy pucharowej Euro 2024. PZPN zdecydował, że nie ma na co czekać i tuż po ostatnim meczu z Francuzami nasi piłkarza wracają do kraju. - Z tego, co słyszymy, piłkarze mają wrócić do kraju w komplecie. Z lotniska wyjść z dumą głównym wyjściem, a nie jak to bywało w przeszłości - ukradkiem terminalem wojskowym - przekazali Dominik Wardzichowski i Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa reprezentanta Polski: Jesteśmy dobrą drużyną!

Reprezentant Francji może nie zagrać z Polską. "Odczuwa lekki dyskomfort"

Wszystko wskazuje na to, że nasza drużyna przystąpi do meczu z Francją w komplecie, bez żadnych problemów kadrowych. Przygotowany do gry ma być również Robert Lewandowski, który w piątek z Austrią spisał się po prostu słabo. Piłkarze Michała Probierza nie będę faworytami tego spotkania, a wielu ekspertów twierdzi nawet, że jeśli zagramy jak w poprzednich meczach, to dojdzie do dużej kompromitacji.

Francja ma już na koncie cztery punkty i teoretycznie nie będzie musiała rozpoczynać wtorkowego spotkania w podstawowym składzie. Mimo to "Le Parisien" uważa, że od pierwszej minuty na murawie zobaczymy choćby Kyliana Mbappe, który tydzień temu złamał nos po starciu z Kevinem Danso. "L' Equipe" oznajmił za to, że występ innego kluczowego piłkarza jest zagrożony. Mianowicie chodzi o środkowego pomocnika Eduardo Camavingę.

"Nie wziął udziału w popołudniowym treningu w niedzielę. Piłkarz Realu Madryt odczuwa lekki dyskomfort w prawej kostce. Nie jest to jednak nic groźnego" - czytamy. Dziennikarze dodają, że 21-latek wróci do treningów zapewne w poniedziałek. Wciąż nie wiadomo za to, jaka jest sytuacja zdrowotna Kingsleya Comana, który narzekał na problem z łydką.

Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie w meczu z Francuzami bez Wojciecha Szczęsnego, który zakończył przygodę z kadrą. "Szkoda, że to już koniec. (...) Na szczęście o przyszłość polskiej bramki możemy być spokojni. Marcina Bułkę, Kamila Grabarę czy Radosława Majeckiego czeka jednak wielkie wyzwanie. Bo Szczęsny został legendą naszej kadry" - przekazał Konrad Ferszter ze Sport.pl.

Mecz Polska - Francja odbędzie się we wtorek 25 czerwca o godz. 18:00.