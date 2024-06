Głos z bliskiego otoczenia Lewandowskiego: "Widzimy pewien kłopot"

Euro 2024 to być może ostatni turniej reprezentacyjny dla Roberta Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych nie będzie jednak wspominał go zbyt dobrze, albowiem z imprezą kadra pożegna się już na etapie fazy grupowej. Dorobek Lewandowskiego na wielkich turniejach wciąż będzie mizerny.

"Chodzi przede wszystkim o to, że poza gigantyczną liczbą meczów i bramek w kadrze przeciętny polski kibic nie ma za bardzo co wspominać, jeśli chodzi o wielkie mecze Lewandowskiego. Na międzynarodowym turnieju takim jak mistrzostwa świata czy Europy tylko jeden jedyny raz Polska wygrała mecz, w którym Lewandowski strzelił gola – z Arabią Saudyjską. Wtedy kibice naprawdę mogli go pokochać, gdy płakał, leżąc na murawie. Niestety, chwytającą za serce moment został niedługo potem przyćmiony aferą premiową" - pisał Michał Kiedrowski, dziennikarz Sport.pl, po meczu z Austrią.

Kryzys wizerunkowy Lewandowskich. "Widzimy pewien kłopot"

Mimo że Lewandowski jest jednym z największych sportowców w historii Polski jego wizerunek - zwłaszcza w ostatnim czasie - jest wyjątkowo negatywny. - Oczywiście widzimy pewien kłopot, który się nawarstwia i pracujemy nad tym, aby temu przeciwdziałać. Marka Lewandowski jest wspólna, a projekty wizerunkowe dotyczą zarówno Roberta, jak i Ani. Mówimy tu o marce globalnej, obejmującej nie tylko Polskę, ale także Hiszpanię i świat. Negatywne wzmianki dotyczą tylko Polski i nie pojawiają się nigdzie indziej w podobnym, często plotkarskim kontekście. Blisko współpracujemy z klubem FC Barcelona i od początku widzimy, jak ważna jest dla nich polska publiczność - mówi Artur Adamowicz, szef komunikacji i relacji zewnętrznych Roberta Lewandowskiego, w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Sporo krytyki spadło na małżeństwa Lewandowski po filmikach Anny Lewandowskiej w mediach społecznościowych, tańczącej bachatę - taniec, o którym specjaliści mówią, że łączy w sobie zmysłowość i porywające rytmy energetycznych, latynoskich utworów. Piłkarz zrzucał kontrowersję na to, iż "Polacy nie są narodem wyluzowanym".

- Patrząc na treści publikowane w social mediach z perspektywy marketingowej, Lewandowscy mają zbyt wyidealizowany wizerunek. Treści są zaplanowane, na zdjęciach wyglądają perfekcyjnie. Cudownie spędzają czas, a wszystko układa się jak z bajki. (...) Mogliby być bardziej autentyczni. Droga Roberta nie była przecież usłana różami, a Anna ma się czym pochwalić, bo zbudowała swoje biznesy. Tak naprawdę jako żona piłkarza mogłaby nic nie robić, więc należałoby to docenić - mówi z kolei Aleksandra Marciniak z agencji marketingu sportowego Sportfive.