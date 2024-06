Poszło w świat. Zaskakujące słowa o Lewandowskim. "Zniknie"

Zlatko Junuzović to były reprezentant Austrii w latach 2006-17 i uczestnik mistrzostw Europy w 2016 roku. W barwach narodowych rozegrał łącznie 55 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował 14 asyst. 36-latek karierę piłkarską zakończył w 2022 roku, a w jego CV znajdziemy takie kluby jak m.in. Werder Brema, Red Bull Salzburg i FK Austria Wiedeń. Obecnie były pomocnik jest skautem austriackiej drużyny RB Salzburg.

Podczas Euro 2024 Junuzović próbuje swoich sił w roli eksperta w telewizji ServusTV. Ostatnio w rozmowie z "Heute" wypowiedział się na temat piątkowego meczu Polska - Austria. Spotkanie dwóch drużyn grupy D, które przegrały swoje pierwsze mecze na Euro, będzie dla nich kluczowe w kontekście walki o awans do 1/8 finału.

- To na pewno będzie ważny mecz. Istotne jest jednak, aby być dobrze psychicznie przygotowanym do tego spotkania, by nie myśleć o tym, jak wielką wagę ma to starcie. Jeśli zagramy na dużej intensywności, to wszystko powinno pójść po naszej myśli - podkreślił Junuzović.

Były reprezentant Austrii zlekceważył Roberta Lewandowskiego? "Nie powinniśmy się tak bardzo przejmować tym, czy zagra"

Robert Lewandowski niedzielny mecz z Holandią (1:2) opuścił z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego, jakiej nabawił się w meczu towarzyskim na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wszystko jednak wskazuje na to, że kapitan reprezentacji Polski zagra w starciu z Austrią. Junuzović zlekceważył jednak jego wpływ na grę naszej drużyny w ataku.

- Robert Lewandowski strzelił w swojej karierze imponującą liczbę bramek. Swoje okazje bramkowe zamienia na gole. Jest zawodnikiem z dużą jakością. Ale nie powinniśmy się tak bardzo przejmować tym, czy zagra. Jeśli wykorzystamy nasze mocne strony w grze obronnej, to Lewandowski dostanie kilka piłek, a potem zniknie. Całkowicie skupmy się na sobie - zaznaczył.

Junuzović o żółtych kartkach w reprezentacji Austrii

Maximilian Wober, Phillipp Mwene, Christophn Baumgartner, Konrad Laimer, Kevin Danso - to piłkarze, którzy otrzymali żółte kartki w inauguracyjnym spotkaniu przeciwko Francji. Wymienieni zawodnicy muszą teraz szczególnie uważać na następne kartki, które mogą wpłynąć na ich obecność w kolejnych meczach. Zasady są bezlitosne - dwa żółte kartoniki eliminują gracza z gry w kolejnym spotkaniu. Czy według Junuzovicia taki stan rzeczy jest problemem dla Austrii? - To może mieć kluczowe znaczenie dla meczu z Holandią. Uważam jednak, że nie można i nie powinno się wycofywać zawodników ze spotkania. Musimy przetrwać trudne sytuacje - powiedział były reprezentant Austrii.

Mecz Polska - Austria odbędzie się już w najbliższy piątek, 21 czerwca o godz. 18. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.