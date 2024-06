Kapitalny mecz Polaków w Lidze Narodów! Mistrzowie świata na kolanach

Na papierze to miał być bardzo prestiżowy pojedynek. W końcu mierzyli się lider i wicelider światowego rankingu i drużyny, które spotkały się w finałach dwóch najważniejszych imprez rangi mistrzowskiej ostatnich dwóch lat. O ile jednak prowadzący Polaków Nikola Grbić posłał do gry pierwszy garnitur, to trenujący Włochów Ferdinando De Giorgi wszystkim największym gwiazdom dał wolne. I dlatego wygrana mistrzów Europy nad mistrzami świata bez straty seta nie była żadną niespodzianką, raczej oczekiwanym scenariuszem.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Nowicka: To wyróżnienie daje mi wiele pewności siebie i sprawia dużo radości

Polacy z gwiazdami, Włosi z rezerwami

A to właśnie te włoskie gwiazdy młodego pokolenia boleśnie zapisały się w pamięci polskich kibiców, gdy dwa lata temu po popisowej grze pokonały w Katowicach w finale MŚ Polaków 3:1. Okazja do należytego rewanżu pojawiła się rok później i Polacy z niej w pełni skorzystali - w finale ME w Rzymie nie dali gospodarzom szans, wygrywając w trzech partiach.

Wtedy, w połowie września w stolicy Italii, obie drużyny były na tym samym etapie - z jednej strony walczyły o miano najlepszego zespołu Starego Kontynentu, a z drugiej miały przed sobą walkę w następujących zaraz potem kwalifikacjach olimpijskich. We wstępnej fazie tego sezonu różnica w ich położeniu była ogromna. Grbić bowiem, dzięki wywalczeniu awansu na igrzyska jesienią, na początku tegorocznej LN dał odpocząć gwiazdom i dopiero teraz do Lublany, na ostatni turniej fazy interkontynentalnej, przywiózł najmocniejszy skład. Przed tą imprezą dokonał też ważnej selekcji - do 17 ograniczył liczbę zawodników szykujących się do fazy finałowej LN i zmagań olimpijskich.

Z kolei drużyna Ferdinando De Giorgiego jeszcze do niedawna musiała wciąż walczyć o bilet do Paryża - by zdobyć go na podstawie rankingu olimpijskiego. I dlatego, gdy już nieco ponad tydzień temu cel osiągnęła, to dopiero wtedy szkoleniowiec dał trochę wolnego liderom.

W środę więc przeciwko pierwszemu składowi Polaków wyszli włoscy rezerwowi. Rozgrywający Riccardo Sbertoli dał się co prawda we znaki mocno siatkarzom Jastrzębskiego Węgla w majowym finale Ligi Mistrzów w barwach Itasu Trentino i potwierdził wielkie możliwości. W Lublanie jednak miał obok siebie mało doświadczonych, choć ambitnie grających kolegów, którzy finalnie nie byli w stanie mocniej zagrozić faworytom po drugiej stronie siatki.

Leon szybko zmazał znak zapytania

Zwłaszcza że wśród tych ostatnich był szalejący Leon. Przyjmujący w minionym sezonie klubowym grał niewiele z powodu kłopotów zdrowotnych. Na początku sezonu kadrowego Grbić dał mu trochę więcej czasu - tak samo jak Mateuszowi Bieńkowi i Pawłowi Zatorskiemu - by zadbał o to zdrowie. Cała trójka w tym roku w kadrze wcześniej jedynie trenowała w Spale i w Lublanie miała zaprezentować się po raz pierwszy w meczu i to o stawkę. O ile więc przy ich nazwiskach mógł widnieć jeszcze kilka godzin temu znak zapytania co do formy, to przede wszystkim Leon szybko go tego wieczora wymazał.

- Musimy wszyscy chuchać i dmuchać na niego. Bo jak przeanalizujemy wszystkie trzy imprezy z poprzedniego sezonu - turniej finałowy LN, ME i kwalifikacje olimpijskie - to od półfinału we wszystkich meczach Wilfredo był wiodącą postacią. On jest dla mnie kluczowym graczem pod kątem igrzysk - mówił ostatnio Sport.pl Daniel Pliński.

Pochodzący z Kuby gracz w pełni potwierdził w środę słowa mistrza Europy 2009 i wicemistrza świata 2006. Grał tak, jakby chciał pokazać, jak bardzo jest głodny gry. I każdy kolejnym skutecznym zbiciem piłki jakby mówił - "Wróciłem". W pierwszym secie zdobył aż 11 punktów i miał 83 procent skuteczności ataku (na 12 prób). Ostatecznie zanotował 18 "oczek" i skończył 71 proc. piłek. Włosi nie byli w stanie zatrzymać go nawet chociaż skakali we trzech do bloku. Do tego tradycyjnie siał postrach w polu zagrywki. Nieraz jeszcze przy tym posyłał piłkę na aut, ale prędkości - jak zwykle u niego - były imponujące. A gdy już się wstrzelił, to gracze z Italii byli w wielkich opałach (miał dwa asy). Tradycyjnie słabiej mu szło w przyjęciu (40 proc. pozytywnego), ale wiadomo od dawna, że jego największą siłą jest ofensywa.

Grbić reagował od razu, Śliwka się o tym przekonał

Włochów trzeba pochwalić za ambicję - stawiali się Polakom ile mogli. Wyróżnił się zwłaszcza 20-letni Luca Porro. W każdym z setów przez długi czas nie dawali zbytnio odskoczyć faworytom. W drugiej i trzeciej partii nawet chwilami mieli nieznaczną przewagę. Ale w kluczowych momentach Biało-Czerwoni robili to, co do nich należało.

Grbić w tym meczu reagował zaś od razu. Gdy Leon słabiej spisał się w przyjęciu, to zastąpił go lepszy w tym elemencie Tomasz Fornal. Ten ostatni ponownie pojawił się na boisku na początku drugiej partii - tym razem za Aleksandra Śliwkę i został już na parkiecie do końca spotkania. Muszący się wciąż odbudować po długiej przerwie wynikającej ze złamania palca dłoni Śliwka nie miał dobrego dnia - w secie otwarcia nie skończył żadnego z pięciu ataków. Podczas drugiego turnieju LN szkoleniowiec dawał więcej czasu zawodnikom mającym kłopoty. Teraz już postępował bardziej tak, jakby walka toczyła się o naprawdę dużą stawkę. A Fornal już nieraz notował za kadencji Serba świetne wejścia z ławki i tym razem było tak samo.

Grbić stosował też w środę podwójną zmianę, z udziałem rezerwowych Marcina Komendy i Bartłomieja Bołądzia (Grzegorz Łomacz i Łukasz Kaczmarek, razem z Kamilem Semeniukiem, oglądali mecz zza band reklamowych). W końcówce pojawili się też Norbert Huber i Bartosz Bednorz. Oczywistym się wydaje, że w kolejnych spotkaniach Serb będzie dawał szanse wszystkim graczom, bo przed nim kluczowa decyzja - wybór składu na igrzyska.

Przed Polakami zaś teraz dzień przerwy w Słowenii, a w piątek rozpoczną trzydniową serię pojedynków z ekipami, które wciąż walczą o awans na igrzyska z rankingu olimpijskiego. Mistrzowie Europy zmierzą się - kolejno - z Argentyńczykami, Serbami i Kubańczykami. O awans do turnieju finałowego LN nie musieli się w ogóle martwić - mają go zagwarantowany jako gospodarz, bo impreza odbędzie się pod koniec czerwca w Łodzi.