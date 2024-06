Kamery wychwyciły niezwykłe zachowanie chłopca na meczu Polski. Geniusz

Choć Nicola Zalewski zdobył decydującą bramkę w starciu z Turcją (2:1), to nie był jednym bohaterem tego dnia. Jak się okazuje, została nim osoba postronna, a konkretnie chłopiec od podawania piłek. To jego refleks pozwolił Polakom zmylić nieco rywali i zadać ostateczny cios. -Młody człowieku miałeś swój udział w tym zwycięstwie - chwalił go Jacek Kurowski.

