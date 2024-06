Wojciech Szczęsny dostał kosmiczną ofertę. Zgodzi się! Znamy szczegóły

Wojciech Szczęsny był jednym z najlepszych bramkarzy Serie A w poprzednim sezonie. Wystąpił w 35 meczach, w których wpuścił 30 bramek. W 15 spotkaniach zachował czyste konto, popisując się niesamowitymi paradami. Wydawało się, że Polak pozostanie na kolejne rozgrywki w Juventusie, ale w sprawie doszło do zwrotu akcji. Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca 2025 roku, więc to ostatnia szansa na spieniężenie golkipera. Tym bardziej że już wkrótce do włoskiej drużyny ma dołączyć Michele Di Gregorio i to właśnie on ma pełnić rolę podstawowego bramkarza. W tej sytuacji wydaje się, że nasz rodak zmieni otoczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Maja Strzelczyk wyznaje: Jestem romantyczką! Wierzę, że Euro będzie niezapomniane

Wojciech Szczęsny o krok od hitowego transferu. Romano potwierdza. Priorytet

Zainteresowanie Szczęsnym wyrażają kluby z Arabii Saudyjskiej, a w szczególności Al-Nassr, w barwach którego występuje dobry kolega Polaka, Cristiano Ronaldo. Początkowo bramkarz miał nie być zainteresowany przenosinami, ale rzekomo zmienił zdanie, o czym donosiły media.

Teraz informacje te potwierdził Fabrizio Romano, a więc osoba doskonale zorientowana w transferach. "Szczęsny jest otwarty na negocjacje z nowym klubem, ponieważ propozycja jest konkretna" - napisał dziennikarz na X. A na tym nie koniec rewelacji. Polak ma być też priorytetem dla saudyjskiej drużyny. "Pojawiła się ustna propozycja dwuletniego kontraktu" - czytamy.

Nieco więcej na temat szczegółów samej umowy przekazał też "The Athletic". Dziennikarze twierdzili, że Polak może liczyć na zarobki rzędu 19 mln euro za sezon gry!

Kolejny ruch należy do Al-Nassr

Teraz pozostaje dogadać się klubom w sprawie transakcji. Jak donosi Romano, Juventus jest otwarty na sprzedaż Szczęsnego, ale dopiero po tym, jak zakontraktuje nowego golkipera. Potwierdził to też Gianluca Di Marzio. "Juventus czeka na oficjalną ofertę z saudyjskiego klubu. Osiągnięcie porozumienia między zespołami nie będzie trudne, biorąc pod uwagę, że Włosi chcą sprzedać polskiego bramkarza, aby odciążyć budżet. W końcu golkiper pobiera wysoką pensję" - informował dziennikarz.

Juventus wycenił już Szczęsnego. Oczekuje za niego około pięciu, sześciu mln euro. To kwota, która jest w zasięgu Al-Nassr. Do ogłoszenia transferu powinno dojść w najbliższych dniach, o ile nie godzinach.

Obecnie Szczęsny koncentruje się na rywalizacji z reprezentacją Polski. Przed nim najprawdopodobniej ostatnie Euro w karierze. W fazie grupowej Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią, Austrią i Francją. Nie ulega wątpliwości, że 34-latek będzie pierwszym wyborem Michała Probierza.