Robert Lewandowski zmienił narrację. Ogłosił na antenie TVN24

- Jeśli chodzi o medale na turniejach, to trzeba być szczerym. To były misje niemożliwe, więc nie mam takiego niedosytu. Zawsze można marzyć, ale trzeba pozostać realistą. Nigdy nie miałem poczucia, że mamy reprezentację na medal. A że jestem szósty raz na wielkim turnieju, to jest to sukces, bo kiedyś wcale nie był to standard reprezentacji. Chcę jednak wyciągnąć z tego turnieju maksa - mówił Robert Lewandowski na niedzielnej konferencji prasowej, zapytany o to, czy czuje niedosyt wobec kariery reprezentacyjnej, bo nigdy nie zdobył z kadrą medalu.

Te słowa napastnika wzbudziły dość spore zdziwienie wśród kibiców i ekspertów. Co więcej, zostały odebrane jako brak wiary w sukces drużyny na Euro 2024. Kapitan Biało-Czerwonych zasugerował, że nie ma wielkich oczekiwań co do wyników. "Po wielkim piłkarzu oczekiwałbym wielkiej ambicji, a nie zadowolenia, że uda się znów zagrać na turnieju, na który łatwiej jest awansować niż nie awansować" - tak na jego słowa zareagował Michał Kiedrowski ze Sport.pl. Okazuje się, że od niedzieli 35-latek zmienił narrację.

Robert Lewandowski zabrał głos ws. Euro. Ważne słowa. "Wierzę w nich"

Lewandowski był gościem programu "Kropka nad i", w którym opowiedział nieco więcej o zbliżającym się Euro. Poruszył m.in. temat nastawienia. Ujawnił, w jaki sposób zamierza podejść do nadchodzącego turnieju i jaką rolę postara się odegrać w drużynie.

- Na pewno mogę spróbować pociągnąć reprezentację do sukcesu, do tego, żebyśmy grali nie tylko dobrą piłkę, ale też zdobyli punkty w grupie, a później zobaczyli, co dalej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że grupa jest trudna, ale ja wierzę w tą reprezentację, wierzę w chłopaków. Od wewnątrz czuję taką pozytywną moc i mam nadzieję, że ona będzie widoczna na Euro - powiedział Lewandowski. Widoczne jest więc, że przez te kilka dni zmienił sposób myślenia i deklaruje inne nastawienie do mistrzostw.

Pokazują to też jego kolejne słowa. - To jest piłka nożna. Tu jeden mecz może zdecydować, że drużyna teoretycznie słabsza urośnie mentalnie tak, że w kolejnych spotkaniach zacznie grać tak, jak nikt od niej nie oczekiwał - mówił. I właśnie takich słów i zapewnień ze strony kapitana brakowało wcześniej ekspertom. Bo i w przeszłości reprezentacja miała szansę sięgnąć po medale, choć Lewandowski temu niejako zaprzeczał.

"Na takiej imprezie jak mundial czy Euro naprawdę dzieją się cuda. Dzięki wierze, konsekwencji i - co tu ukrywać - łutowi szczęścia można dokonać wielkich rzeczy. Akurat piłka nożna zna wiele takich przypadków. I bardzo się dziwię Lewandowskiemu, że w tym kontekście mówi, iż czuje się spełniony jako reprezentant kraju" - podkreślał Michał Kiedrowski.

Lewandowski opowiedział o przeciwnikach na Euro

Lewandowski zabrał też głos w sprawie rywali, z którymi Polska zmierzy się w grupie. To Holandia, Austria i Francja. Dwie z nich to absolutne potęgi. Jak przyznał kapitan, zarówno on, jak i jego koledzy, nie zamierzają się ich bać.

- Strachu nie mamy. Mamy ten szacunek, respekt przed przeciwnikiem, bo zdajemy sobie sprawę, jak mocni są przeciwnicy. Ale z perspektywy czasu stwierdzam, że to, co jest wewnątrz, jest najważniejsze. Nie chcemy się skupiać na przeciwniku, bo wiemy, jak jest mocny. Ale będziemy próbowali z nas wyciągnąć nie tylko maks, ale ponad sto procent, wtedy będziemy mieli szanse na zrobienie fajnego wyniku - deklarował.

Polska rozpocznie rywalizację w niedzielę 16 czerwca. Jej pierwszym rywalem będzie Holandia.