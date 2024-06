Anglicy zakochali się w polskiej kadrze. Niewiarygodne, co piszą o Probierzu!

Podczas poniedziałkowego spotkania mogliśmy zaobserwować dwa oblicza reprezentacji Polski. Pierwsza połowa była naprawdę świetna - nasza drużyna wyszła na "galowo" i znakomicie zneutralizowała najmocniejsze strony Turcji. Druga była za to już dużo gorsza, gdyż piłkarze Michała Probierza zaczęli popełniać coraz więcej błędów. Słabo zaprezentowali się niektórzy zmiennicy, jak np. Bartosz Salamon, który powinien zakończyć mecz z czerwoną kartką.

Tak brytyjskie media piszą o reprezentacji Polski. Bezcenne słowa

Selekcjoner Michał Probierz ma powody do zadowolenia, gdyż poprowadził zespół w ośmiu meczach i wciąż pozostaje niepokonany. Niemałym zmartwieniem są jednak urazy naszych piłkarzy, zwłaszcza Karola Świderskiego, którego występ na Euro 2024 stanął pod dużym znakiem zapytania. "Hekatomba" - skwitowały zagraniczne media plagę kontuzji w naszej kadrze.

Ostatnie miesiące w wykonaniu reprezentacji Polski obszernie podsumował za to "The Mirror". "Podróż Polski do Niemiec była wyczerpująca" - czytamy. Dziennikarze cofnęli się nawet do czasów Fernando Santosa, by zaznaczyć, że "Polski Pep Guardiola" pchnął życie w zespół i przyniosło to owoce. Zauważono, że szkoleniowiec skreślił weteranów Kamila Glika oraz Grzegorza Krychowiaka, a postawił na młodzież m.in. Nicolę Zalewskiego czy Jakuba Kiwiora.

Zwrócone jeszcze uwagę na wyrastającego na jednego z liderów Jakuba Piotrowskiego oraz zmierzających w stronę zakończenia kariery w kadrze - Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego. "Obie legendy mogą przejść na międzynarodową emeryturę po zakończeniu Euro 2024. Tym samym byłoby to słodko-gorzkie lato dla Polaków" - podkreślono. Dodano, że poniedziałkowy mecz z Turcją, który był jego 150. w kadrze, zakończył z trudem, gdyż doznał urazu i zagrał tylko 33 minuty.

Dziennik "Daily Mail" oznajmił za to, że nasza droga do Euro 2024 była wyboista. "Polscy piłkarze przetrwali ten rok i o włos uniknęli kompromitacji w eliminacjach" - stwierdzono. "Fakt jest taki, że nie do końca wiadomo, czego można spodziewać się po tej ekipie" - zauważono. Na koniec czytamy, że nasza drużyna chce zmazać plamę z ubiegłego roku, dlatego nie można jej lekceważyć.