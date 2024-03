Legendarny trener umiera na raka. Liverpool spełnił jego marzenie. "Płakałem"

Sven-Goran Eriksson to legendarny szwedzki szkoleniowiec. W karierze prowadził takie kluby jak Benfica, AS Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio czy Manchester City. W latach 2001-2006 był również selekcjonerem reprezentacji Anglii. W 2022 roku pojawiła się nawet plotka, że może przejąć... Lecha Poznań, z którego odszedł Maciej Skorża. Już kilka miesięcy później musiał jednak wycofać się z futbolu.

Eriksson spełnił marzenie. Poprowadził Liverpool w meczu legend. Na boisku Jerzy Dudek

Na początku stycznia Szwed zdradził, że "tajemniczą chorobą", o której rozpisywały się media, był nowotwór. I przyznał, że został mu maksymalnie rok życia. W publicznych wypowiedziach nie ukrywał też, że jego największym niespełnionym marzeniem zawodowym było poprowadzenie Liverpoolu. Ta wiadomość dotarła do angielskich kibiców, Juergena Kloppa i samego klubu, który postanowiono zrobić wszystko, żeby Eriksson zdążył przed śmiercią usiąść na ławce trenerskiej Liverpoolu.

Za idealną do tego okazję uznano mecz legend Liverpoolu z legendami Ajaksu Amsterdam. Szwed poprowadził drużynę, w której wystąpił m.in. Jerzy Dudek. Cel? Wsparcie Fundacji LFC oraz oficjalnego stowarzyszenia byłych zawodników Forever Reds. Na trybunach zasiadło blisko 60 tysięcy kibiców. Jak informuje serwis mirror.co.uk, uzbierano ponad sześć milionów funtów. Liverpool wygrał 4:2 po bramkach Gregory'ego Vignala, Djibrila Cisse, Nabila El Zhara oraz Fernando Torresa.

Eriksson nie ukrywał wzruszenia. Przyznał, że gdy usłyszał hymn Liverpoolu, czyli słynne You'll Never Walk Alone, to nie mógł powstrzymać łez.

- To będzie wielkie wspomnienie w moim życiu, coś absolutnie pięknego. Płakałem, to było wspaniałe. Usiąść na tej ławce i poprowadzić Liverpool było moim marzeniem przez całe życie i teraz udało mi się je spełnić. Pod każdym względem był to piękny dzień - mówił po zakończeniu spotkania.

Liverpool - już z Juergenem Kloppem w roli trenera - wróci do gry w niedzielę 31 marca. Tego dnia zespół walczący o mistrzostwo Anglii zagra przeciwko Brighton.