Ostatnie luźne chwile przed meczem z Walią. Piłkarze na wycieczce w kinie

Palmowa niedziela zaczęła się dla piłkarskiej reprezentacji Polski jak każdy inny dzień na zgrupowaniu. Podopieczni Michała Probierza zjedli poranne śniadanie, ale potem autobusem kadry wyjechali z hotelu. Selekcjoner bardzo dba też o dobrą atmosferę na zgrupowaniu.

Rozrywkowa niedziela dla kadrowiczów

Sporo zabawy, uśmiechu i oryginalnej rywalizacji widać choćby podczas rozgrywkowej część treningów, na których ostatnio piłkarze rywalizowali w umieszczeniu piłki w wielkich koszach i innych luźnych elementach. W niedzielny poranek Probierz przewidział dla reprezentantów wycieczkę do kina. To dlatego od razu po śniadaniu kadrowicze udali się do Fabryki Norblina, gdzie specjalnie dla nich wynajęto jedną z sal kinowych.

Jaki film obejrzeli? Tego na razie nikt nie chciał zdradzić, ale według naszych informacji mogła być to jedna z ostatnich oscarowych produkcji.

Po kinie i obiedzie kadrowicze udadzą się na Stadion Narodowy. Tam na konferencji prasowej pojawią się Nicola Zalewski i Bartosz Slisz. O godz.16:30 ma rozpocząć się ostatni w Polsce trening. Tuż przed nim selekcjoner zaplanował odprawę.

Kadra do Cardiff wyleci w poniedziałek, Mecz z Walią we wtorek o 20:45 polskiego czasu. Jeśli wygramy, to spotkanie zagramy na tegorocznym Euro.