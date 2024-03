Były reprezentant Polski ostro o Bednarku. "Ja ci Jasiu mówię, myślenie zostaw innym"

W pierwszym barażowym meczu reprezentacja Polski zagrała z Estonią. Rywale Polaków przegrali 1:5 i rzadko kiedy opuszczali własną połowę. Końcowa statystyka - jeden celny strzał - absolutnie nie dziwi. Prawda jest jednak taka, że w ogóle nie powinno do niego dojść. Goście po wrzucie z autu poradzili sobie z całą obroną Biało-Czerwonych. Strzał Martina Vetkala ostatecznie przeleciał pod ręką Wojciecha Szczęsnego, który nie krył wściekłości na swoich kolegów.

Żaden z reprezentantów Polski mający udział przy stracie tej bramki się nie popisał. Jednak zdecydowana większość ekspertów i kibiców uznała za winnego Jana Bednarka. Broni go niewielu. Do takich osób na pewno nie należy Marek Jóźwiak, który w Kanale Sportowym skrytykował obrońcę i odniósł się do jednej z jego pomeczowych wypowiedzi. - Stracona bramka? Spodziewałem się dośrodkowania. Chwila nieuwagi. Taka jest piłka - mówił reprezentant Polski.

- Nie możesz się odkręcać tyłem i tylko stawiać nogę. Jesteś środkowym obrońcą, masz za wszelką cenę przerwać akcję. Szczególnie w polu karnym, kiedy przeciwnik w nie wpada, a Janek w wywiadzie mówi, że on myślał, że będzie dośrodkowanie! To ja ci Jasiu mówię, z myśleniem skończ, myślenie zostaw innym, którzy myślą na boisku jak Piotrek Zieliński. A ty się skup na odbiorze piłki, na wybiciu piłki, na przerwaniu akcji, a jak ją odbierzesz, to podaj do najbliższego. Wtedy będziesz w porządku grał, miejmy nadzieję - powiedział Marek Jóźwiak.

Jan Bednarek zagrał już 55 meczów w barwach reprezentacji Polski i teoretycznie powinien być jednym z liderów Biało-Czerwonych. Rzadko kiedy zdarza się jednak, żeby grał na miarę oczekiwań. W zbliżającym się meczu barażowym z Walią najpewniej wyjdzie w podstawowej jedenastce. To spotkanie odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 20:45.