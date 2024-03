Trenerowi Walii nie brakuje arogancji. Ostro przed finałem baraży

Zgodnie z oczekiwaniami w finale baraży Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzy się z Walią. Biało-Czerwoni w czwartkowy wieczór wygrali 5:1 z Estonią. Z kolei Walijczycy zwyciężyli 4:1 z Finlandią i to oni będą gospodarzami wtorkowego finału baraży. - Na pewno obejrzymy i przeanalizujemy spotkanie naszych przeciwników z Finlandią. Jestem pewien, że w Cardiff nie będziemy mieli aż tyle sytuacji w ofensywie - powiedział krótko Michał Probierz o meczu z Walijczykami na konferencji prasowej po meczu z Estonią.

Reprezentacja Polski gra na każdym Euro od 2008 roku, a z kolei na każdej dużej imprezie nieprzerwanie od 2016 roku. Nieco inaczej jest w przypadku Walijczyków, którzy grali na dwóch poprzednich edycjach Euro oraz na ostatnim mundialu. Do Kataru, podobnie jak Polacy, awansowali poprzez baraże, w których finale pokonali Ukrainę 1:0.

Selekcjoner reprezentacji Walii pewny swego przed meczem z Polską. "Musimy dać z siebie wszystko"

Na konferencji prasowej po meczu z Finlandią selekcjoner Walii Robert Page został zapytany, czy jego kadra znajduje się obecnie w lepszej sytuacji niż przed wspomnianym meczem z Ukrainą. - Powiedziałbym, że tak. Jesteśmy w dobrej sytuacji, ponieważ wszyscy nasi zawodnicy grają - powiedział cytowany przez BBC.

- Mamy młody, zdrowy skład pełen zawodników, którzy mogą liczyć na regularną grę. [...] Wiemy, kogo mamy w szatni. To grupa świetnych chłopaków, której wyłonienie sprawiło nam ból głowy - dodał Page.

- We wtorek musimy dać z siebie wszystko. Nie możemy doczekać się tego spotkania. Polska będzie trudnym przeciwnikiem i podchodzimy do nich z szacunkiem - podkreślił szkoleniowiec Walijczyków, ale zaznaczył, że jego kadra jest pewna swego.

- Wiemy, że jeśli rozegramy mecz klasy A, jak z Chorwacją (wygrana 2:1 w październiku ubiegłego roku) lub Finlandią, to wynik będzie jasny. Wiemy, co mamy zrobić. Nie robi to na nas wrażenia - zapowiedział Page. - Zasmakowaliśmy gry na wielkich turniejach i całkiem nam się to podobało - skwitował selekcjoner najbliższych rywali Biało-Czerwonych.

Obie drużyny mierzyły się ze sobą dotychczas 10-krotnie. Siedem z tych meczów wygrała Polska, dwa zakończyły się remisem, a jeden wygrała Walia. Było to w 1973 roku. Od 2000 roku obie ekipy grały ze sobą siedem razy - sześć spotkań wygrali Biało-Czerwoni, a jedno było remisem 0:0.

Mecz Walia - Polska na stadionie w Cardiff w finale baraży Euro 2024 zostanie rozegrany we wtorek 26 marca o 20:45. Zwycięzca tego spotkania pojedzie na turniej w Niemczech. Relację z tego meczu będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.