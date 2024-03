Polska poznała rywali w eliminacjach ME. Arcytrudne losowanie. Ciężary nie z tej ziemi

Polscy piłkarze ręczni nie będą dobrze wspominać tegorocznych mistrzostw Europy. W styczniu nie przebrnęli nawet przez rundę wstępną. Szanse stracili już po porażkach z Norwegią i Słowenią, a wygrana na pożegnanie z Wyspami Owczymi niewiele poprawiła humory. Okazja na rewanż już za dwa lata, pod warunkiem że tę imprezę się zakwalifikujemy. W czwartek poznaliśmy rywali w eliminacjach i czeka nas trudna przeprawa.

Polska poznała rywali w eliminacjach Euro 2026. Z każdym z nich zaliczyliśmy wpadkę

Losowanie odbyło się w czwartek w Kopenhadze - jednym z miast, które zorganizuje mistrzostwa w 2026 r. Oprócz Danii gospodarzem turnieju będzie Norwegia oraz Szwecja. Poza tą trójką automatyczny awans mają zapewniony też broniący tytułu Francuzi. Tym samym wolnych pozostało 20 miejsc. Powalczą o nie 32 drużyny, które zostały podzielone na osiem grup.

Polska trafiła do grupy ósmej wraz z Portugalią, Rumunią i Izraelem. Na pierwszy rzut oka rywale nie wydają się zbyt wymagający. To jednak tylko pozory. Portugalia co prawda nigdy nie zdobyła medalu wielkiej imprezy, ale w przeciwieństwie do Polski awansowała do fazy zasadniczej poprzednich mistrzostw. A w niej pokonała m.in. naszych pogromców - Słowenię i Norwegię. Poza tym ekipa ta w ostatnich latach zrobiła niesamowity postęp i była dla Polaków szalenie niewygodna. W 2020 r. przegraliśmy z nią towarzysko, a w 2018 r. remis z nią 27:27 pozbawił nas awansu na mistrzostwa świata.

Z kolei Rumunia to, co prawda utytułowana ekipa, wielokrotny medalista mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich, ale w XXI wieku znajduje się w kompletnej zapaści. Na mistrzostwa Europy zakwalifikowała się raptem dwa razy. Mimo to spore problemy sprawiła nam w meczach eliminacyjnych w 2016 i 2017 r. Wówczas raz przegraliśmy 23:28, a za drugim razem wygraliśmy tylko jedną bramką 32:31. W tabeli znaleźliśmy się jednak na ostatnim czwartym miejscu i na turnieju rozgrywanym w 2018 r. nie wystąpiliśmy. Kłopoty potrafił nam sprawić nawet Izrael (na ME zagrał tylko raz w historii w 2002 r.), który w 2018 r. pokonał nas 25:24.

Eliminacje zostaną rozegrane od listopada 2024 r. do maja 2025 r. Awans wywalczą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy, a także cztery z najlepszym dorobkiem z trzecich miejsc.

Grupa 8. w el. do mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn w 2026 r.: