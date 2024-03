Reprezentacja Polski zagra w finale baraży o awans do Euro 2024. Kadra prowadzona przez Michała Probierza pokonała 5:1 Estonię, a wśród najbardziej wyróżniających się piłkarzy u biało-czerwonych był Nicola Zalewski i Jakub Piotrowski. Pojawiły się jednak złe wiadomości. Przemysław Frankowski, który strzelił gola w 22. minucie, nie wyszedł na drugą połowę z powodu urazu. Jego miejsce zajął Matty Cash, ale jego występ zakończył się po dziewięciu minutach. Zawodnik Aston Villi doznał urazu mięśniowego, przez co musiał wejść Tymoteusz Puchacz.

Czy obaj wahadłowi będą w stanie pomóc Polsce w kluczowym meczu z Walią w Cardiff?

Probierz zabrał głos ws. kontuzjowanych. "To nam utrudniło plan"

W trakcie pomeczowej konferencji prasowej Probierz został zapytany o sytuację zdrowotną Frankowskiego i Casha. Na razie trener nie zna jeszcze dokładnej diagnozy od lekarzy. - Frankowski zszedł w przerwie z powodu urazu. To nam utrudniło plan na zmiany. Cash tym bardziej nam pozmieniał wszystko, przez co musieliśmy zrobić trzy korekty w jednym momencie. Lekarz wieczorem przebada zawodników, trudno mi powiedzieć, co im dolega. Trochę później wyjedziemy z Narodowego, bo mamy trening regeneracyjny i odnowę. Potem lekarz oceni sytuację i zobaczymy, co dalej, jakie ruchy podejmiemy - powiedział.

W związku z takimi słowami Probierza należy czekać na wyniki badań, które odbędą się w najbliższych godzinach. Można założyć takie prawdopodobieństwo, że i Frankowskiego, i Casha może zabraknąć w starciu z Walią. W takiej sytuacji Probierz, poza Puchaczem i Zalewskim, będzie miał na wahadle do dyspozycji jedynie Dominika Marczuka z Jagiellonii Białystok, który jest jedynym debiutantem w kadrze na marcowe zgrupowanie.

Kluczowe spotkanie Walia - Polska o awans na Euro 2024 odbędzie się w najbliższy wtorek o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.