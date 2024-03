Ta statystyka to policzek dla Roberta Lewandowskiego. "Nie przystoi"

W takich momentach próby potrzebny jest lider z krwi i kości. Lider, który wyprowadzi zespół z tunelu, w jakim znaleźliśmy się po wstydliwych eliminacjach do Euro. Lider, czyli Robert Lewandowski. Piłkarz, który - jak sam twierdzi - czuje się fizycznie lepiej niż dekadę temu. Napastnik, który wbija tyle goli (jedenaście we wszystkich rozgrywkach w 2024 r.), ile nie strzelał od dawna. Tyle że "Lewy" w reprezentacji wciąż nie umie się odnaleźć - przynajmniej jeżeli chodzi o skuteczność. Choć oddajmy kapitanowi, że co najmniej dobrze zrealizował inne zadania. I do wygranej z Estonią znacznie się przyczynił.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder długo rozmawiał z Lewandowskim. "Robert pytał dlaczego"

Lewandowski działający dla dobra zespołu

W czwartek Lewandowski był altruistą. Dominację nad rywalem od pierwszej minuty można było zakładać w ciemno, ale kapitan reprezentacji Polski nie miał zamiaru odgrywać na murawie Stadionu Narodowego pierwszoplanowej roli. Samym sposobem poruszania się po boisku dawał możliwość zaprezentowania się innym. Piotr Zieliński, Przemysław Frankowski, Jakub Piotrowski i Nicola Zalewski - boisko należało przede wszystkim do nich, a swoją cegiełkę do takiego rozkręcenia tego kwartetu dołożył właśnie Lewandowski.

Piłkarz Barcelony często truchtał sobie wokół obrońców, ściągał ich uwagę, robiąc przestrzeń Zalewskiemu i Karolowi Świderskiemu, by w pełni kontrolowali lewą stronę boiska. Sam też wspomagał rozegranie przed polem karnym, sugerował kierunki zagrań, chętnie grał krótkie podania chociażby z Zalewskim. Pokazywał się często graczowi Romy do dośrodkowań, ale były one nieefektywne. Później szukał kombinacyjnych akcji ze Świderskim i Zielińskim.

Dużo o jego pracy mówią heatmapa i statystyki z tego meczu, bo długimi fragmentami miał on celność podań na poziomie ok. 90 procent (ostatecznie 87 proc.). To robi wrażenie.

Heatmapa Roberta Lewandowskiego w meczu z Estonią Sofascore (Screen)

Brak Lewandowskiego na liście strzelców po prostu dziwi

Estonia jest jedną ze słabszych drużyn w Europie, co w czwartek było bardzo mocno widać. Na tym tle Polacy błyszczeli, grali lekko niczym na Orliku. Prosiło się zatem o błysk Lewandowskiego, albo koronkową akcję z jego udziałem. Będąc napastnikiem tej klasy, niemal wypada wpisać się na listę strzelców z rywalem, który prezentował się tak blado. Estończycy wyglądali dużo gorzej od Wysp Owczych i San Marino.

Lewandowski zaczął w Barcelonie strzelać jak na zawołanie. Zmieniły się u niego metody treningowe, przełożyły się one na lepszą formę w każdym możliwym aspekcie gry. Ale w tym meczu niekoniecznie było to widać. Nie był tak skuteczny.

Nasz napastnik oddał aż osiem strzałów i ani jeden nie znalazł drogi do siatki, a strzelał z każdej możliwej pozycji. Ta statystyka jest wręcz porażająca. Trzy celne, dwa niecelne, trzy zablokowane. Dwie sytuacje uznano za niewykorzystane duże szanse na gola. Kilkukrotnie bardzo dobrze zabierał się z piłką, brakowało czystszego lub mocniejszego uderzenia. Szczególnie szkoda akcji z 56. minuty, kiedy z uderzył z kilku metrów z obrotu, ale bramkarz go powstrzymał.

Napastnikowi takiej klasy po prostu nie przystoi marnować tylu okazji z tak kiepskim przeciwnikiem. I nie warto tutaj szukać usprawiedliwienia.

Są rzeczy, za które Lewandowskiego można podziwiać, jak np. duże zaangażowanie w grę zespołową, asystę przy golu Piotrowskiego na 3:0 czy bycie wielozadaniowym zawodnikiem. Ale liczba zmarnowanych sytuacji przez niego mimo wszystko zostawia uczucie niedosytu. On sam też może żałować kilku okazji.

Ale warto na tę nieskuteczność spojrzeć z drugiej strony - Lewandowski powinien być w Cardiff głodny goli i sytuacji. Nawet jeśli będzie ich jak na lekarstwo, to będzie chciał wykorzystać absolutnie każdą, i to z zimną krwią. Jeśli miał wyczerpać limit pecha, to lepiej ze słabą Estonią niż nakręconą Walią.