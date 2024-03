Tak padł gol dla Polski. "Skandaliczne zachowanie" [WIDEO]

Reprezentacja Polski walczy o awans na Euro 2024. Piłkarze Michała Probierza muszą wygrać dwa mecze, aby uzyskać upragnioną promocję na turniej w Niemczech. Najpierw na ich drodze stoją Estończycy, którzy byli skreślani przed wtorkowym meczem. I wszystko wskazuje na to, że słusznie.

Kapitalny początek reprezentacji Polski. "Mały kryminał Estończyków"

Czwartkowe spotkanie kapitalnie rozpoczęło się dla naszych piłkarzy. Od samego początku Polacy narzucili wysokie tempo gry i w 22. minucie wreszcie trafili do siatki. Akcję rozpoczął Zieliński, który krótko zagrał do Piotrowskiego. Ten doskonale wypatrzył wbiegającego na wolne pole Przemysława Frankowskiego, i choć zagrał piłkę za lekko, to wahadłowy wykorzystał fatalny błąd w ustawieniu byłego obrońcy Korony Kielce Kena Kallaste, a następnie sprytnym uderzeniem "z fałsza" pokonał bramkarza.

Koszmarną wpadkę obrońcy wymownie podsumowali komentatorzy. "Mały kryminał Estończyków" - przekazał Mateusz Borek. "Skandaliczne zachowanie Kallaste, ale to nie jest nasz problem" - dodał za to Robert Podoliński.

Zaledwie pięć minut później drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką zobaczył Maksim Paskotsi. Od tamtej pory nasi piłkarze w pełni kontrolują wydarzenia na murawie, ale mimo to do przerwy nie byli w stanie podwyższyć prowadzenia. Bardzo dobre zawody rozgrywa zwłaszcza wyróżniający się już podczas pierwszych zgrupowań za kadencji Michała Probierza Nicola Zalewski. Brakuje jednak zawodnika, który wykorzystałby jego dobre dośrodkowania.

Przed nami druga połowa, w której na murawie być może zobaczymy kogoś, kto wzmocni linię ataku. W odwodzie Probierza pozostają choćby Krzysztof Piątek oraz Adam Buksa, a ponadto ofensywnie usposobieni Sebastian Szymański czy Kamil Grosicki.

W drugim półfinale baraży Walia prowadzi do przerwy z Finlandią 2:1.