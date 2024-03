Wielki skandal we Francji. Piłkarz wyrzucony z kadry. Oto powód

Ramadan to najważniejszy miesiąc w islamie. W trakcie tego muzułmańskiego święta wyznawcy islamu nie mogą się bawić, ale też nie mogą jeść i pić od wschodu do zachodu słońca. W tym roku muzułmanie poszczą od 10 marca do 9 kwietnia. Dla porównania - w zeszłym roku ramadan trwał od 22 marca do 20 kwietnia i kończył się świętem dziękczynienia, w którym muzułmanie składali sobie życzenia i obdarowali się prezentami.

Czas ramadanu jest trudny dla profesjonalnych sportowców, bo post może doprowadzić do osłabienia organizmu. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Francuska Federacja Piłki Nożnej (FFF), która niedawno wysłała kontrowersyjny komunikat dotyczący ramadanu do selekcjonerów reprezentacji Francji w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych.

FFF przekroczyła w nim wszystkie granice. Nie dość, że poinformowała w nim o tym, że w trakcie meczów międzynarodowych nie będzie kilkuminutowych przerw dla graczy, którzy są muzułmanami, to jeszcze zakomunikowała, że wyznawcy islamu nie powinni pościć w czasie zgrupowania.

Skandal we Francji. Mahamadou Diawara został usunięty ze zgrupowania reprezentacji Francji do lat 19. Kuriozalny powód

Ta informacja nie przypadła do gustu Mahamadou Diawarze, reprezentantowi Francji do lat 19. Pomocnik Olympique Lyon odmówił zastosowania się do "wytycznych" Francuskiej Federacji Piłki Nożnej w sprawie ramadanu. Sprzeciw 19-latka nie został dobrze odebrany przez władze, które postanowiły wyciągnąć wobec niego konsekwencje. Jak podaje portal moroccoworldnews.com, Diawara został wyrzucony ze zgrupowania kadry i wrócił do treningów z Olympique Lyon.

Ta decyzja odbiła się szerokim echem i wywołała wielki skandal we Francji. "To obrzydliwe", "To haniebne, czegoś takiego nigdy nie zobaczysz w Anglii, Niemczech czy w Holandii", "Trzymaj się Diawara", "Wstyd" - czytamy w komentarzach.

Aktualnie reprezentacja Francji do lat 19 bierze udział w eliminacjach mistrzostw Europy. W grupie gra z Holandią, Belgią i Litwą. We wtorek młodzieżowa ekipa "Trójkolorowych" wygrała z Belgią 2:0. Kolejny mecz rozegra już w najbliższą sobotę. Tego dnia zmierzy się z Holandią.