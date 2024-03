Eksperci są niezwykle zgodni. To nazwisko powtarzają na okrągło. Musi zagrać

Reprezentacja Polski w czwartkowy wieczór zmierzy się z Estonią. Początek półfinałowego meczu baraży o EURO 2024 o 20:45. To gospodarze będą faworytem starcia na Stadionie Narodowym. W przypadku wygranej o udział w turnieju rozgrywanym w Niemczech powalczą ze zwycięzcą pary Walia/Finlandia.

REKLAMA

Zobacz wideo Moder długo rozmawiał z Lewandowskim. "Robert pytał dlaczego"

Eksperci bez złudzeń. Moder musi zagrać

Przed spotkaniem z Estończykami nie brakuje spekulacji. Jakim ustawieniem zdecyduje się zagrać Michał Probierz? Czy wybierze wariant z trójką stoperów i wahadłami, czy może postawić na czteroosobowy blok obronny? Kto będzie partnerem Roberta Lewandowskiego w ataku?

Niewiadomych jest kilka, choć wiadomo już, że w kadrze meczowej nie zobaczymy Bartosza Bereszyńskiego, Sebastiana Walukiewicza, Dominika Marczuka i Damiana Szymańskiego. Eksperci prześcigają się na przewidywane składy i proponowane taktyki. W ich narracji pojawiają się jednak wspólne elementy. Jednym z nich jest obecność w podstawowych jedenastkach Jakuba Modera. Pomocnik Brighton & Hove Albion ostatni mecz w reprezentacji rozegrał w marcu 2022 roku. Wystąpił przeciwko Szwedom w barażu o mundial w Katarze.

Dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak wyliczył, że przerwa pomocnika trwała 602 dni. Wszystko przez koszmarną kontuzję kolana. Na szczęście dziś nie ma już po niej śladu. Moder otrzymuje coraz więcej szans od trenera Brighton Roberto De Zerbiego. Niewykluczone, że w czwartkowy wieczór zaliczy swój 21. występ na narodowych barwach. - Nie było mnie tutaj równo dwa lata. Dużo się zmieniło, wiele się działo. Czuję się trochę tak, jakbym debiutował ponownie. Jeszcze w podobnej chwili, bo znowu w meczu barażowym - mówił pomocnik na wtorkowej konferencji prasowej.

Eksperci są zgodni. Jeśli Moder jest dostępny, to trzeba wykorzystać go przeciwko Estończykom. W swoim wymarzonym składzie umieszcza go między innymi dziennikarz portalu Meczyki.pl Dawid Dobrasz.

Wtóruje mu jego redakcyjny kolega Mateusz Hawrot. - Brawo Kuba Moder. Słuszna deklaracja gotowości gry w pierwszym składzie. Dla mnie to oczywisty kandydat. Jeśli jest w stanie zagrać solidne 75+ minut na mega poziomie Premier League, to tym bardziej jest w stanie pomóc od początku reprezentacji Polski. Szkoda go marnować na ławkę - przyznaje.

- Nie przesadzimy mówiąc, że na zdrowego Jakuba Modera czekaliśmy w kadrze z utęsknieniem - pisze dziennikarz portalu Weszło.com Kamil Warzocha. Mateusz Ligęza z Radia ZET także umieszcza go w swoim podstawowym składzie na spotkanie z Estonią. Podobnie uważa dziennikarz TVP Sport Dominik Pasternak.

Nie tylko dziennikarze domagają się go w podstawowym składzie. 45-krotny reprezentant Polski Marek Koźmiński na antenie Kanału Sportowego mówi jasno: - Moder jest gotowy. Może nie na 90 minut, ale jest gotowy do grania. Jeśli stać nas, by nie wystawić Jakuba Modera w jedenastce, to jesteśmy bogatą reprezentacją. Na anteniewypowiadał się także Robert Podoliński. - Skoro wchodzi na boisko w klubie to jest gotowy. Moder nie jest żubrem, żeby go trzymać pod ochroną - przyznał.

- Na mecz z Estonią na pozycji numer "6" jestem w stanie sobie wyobrazić Jakuba Modera, bo przed czym my mamy się bronić? Od pewnego czasu czytam dyskusję, czy wracający po kontuzji Moder jest już gotowy. A on przecież rozegrał już kilka, choć niepełnych, meczów w mocnym klubie Premier League. Jeśli tam na niego stawiają, to nie wierzę, że nie jest przygotowany na intensywność reprezentacji Estonii - pisze Mateusz Borek, dziennikarz Kanału Sportowego.

62-krotny reprezentant Polski Tomasz Hajto na kanale Prawda Futbolu także widzi Modera jako piłkarza wyjściowego składu. Jerzy Dudek (60A) i Sławomir Peszko (44A) także chcieliby wystawić pomocnika Brighton w podstawowej jedenastce.

Czas pokaże, czy Michał Probierz zdecyduje się na wariant z 25-latkiem. Początek meczu Polski z Estonią o 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.