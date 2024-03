Wyciekły szczegóły kontraktu Mbappe z Realem. Spadniesz z krzesła

Za niewiele ponad trzy miesiące wygaśnie kontrakt Kyliana Mbappe z PSG i jeśli nie wydarzy się żadna katastrofa, to francuski napastnik podpisze umowę z Realem Madryt. Piłkarski "romans" madryckiego klubu z Mbappe trwa od kilku lat i wszystko wskazuje na to, że wreszcie się ziści i wybiegnie on na Estadio Santiago Bernabeu w białej koszulce.

Chociaż ciągle Real Madryt nie potwierdził oficjalnie, że zakontraktuje Mbappe od przyszłego sezonu, to faktem jest, że Francuz zakomunikował PSG odejście z klubu, co potwierdzał także trener paryżan Luis Enrique. Tym samym od początku roku hiszpańskie i francuskie media informują o zarobkach, na jakie Mbappe mógłby liczyć w stolicy Hiszpanii.

Kylian Mbappe zarobi w Madrycie mniej niż w PSG

Według francuskiego dziennika "L'Equipe" Kylian Mbappe miałby stać się najlepiej opłacanym zawodnikiem Realu Madryt z miesięcznymi zarobkami na poziomie od 2,5 do 3 milionów euro. Znaczyłoby to tyle, że Francuz za rok gry inkasowałby minimum 30 milionów euro i to nie wliczając różnych bonusów związanych z prawami do wizerunku czy premią za podpisanie umowy. Będzie to jednak mniej niż w PSG, gdzie za rok gry zdaniem gazety inkasuje 72 miliony euro.

A ile mógłby wynieść bonus za związanie się kontraktem z Realem? W lutym hiszpańskie media donosiły, że byłaby to wypłacona w pięciu ratach kwota 150 milionów euro. Z kolei Fabrizio Romano poinformował, że będzie to 100 milionów euro. Niezależnie od wszystkiego - na pewno Mbappe poza podstawową pensją będzie mógł liczyć na ogromne pieniądze w Madrycie.

A jak spisuje się w tym sezonie francuski napastnik? Licząc wszystkie rozgrywki Mbappe rozegrał 37 spotkań, w których strzelił 38 bramek i zanotował osiem asyst.