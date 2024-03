855 dni i koniec. Rosjanie rozbili uczestnika Euro 2024 [WIDEO]

24 lutego 2022 roku doszło do inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Europejska federacja piłkarska (UEFA) postanowiła zatem zawiesić ten kraj w prawach członka. Tym samym tamtejsze kluby zostały wykluczone z europejskich pucharów, natomiast reprezentacja Rosji została wykluczona zarówno z Euro, jak i mistrzostw świata oraz zmagań w Lidze Narodów. Od tamtej pory mierzyła się głównie z drużynami z Azji oraz Afryki. Aż do teraz.

Reprezentacja Rosji zmierzyła się właśnie towarzysko z Serbią, która przecież za parę miesięcy wystąpi na Euro 2024. Piłkarze Walerija Karpina mieli okazję, aby zrewanżować się rywalom za porażkę w Lidze Narodów w 2020 roku, gdy polegli aż 0:5. Było to duże przedsięwzięcie dla tamtejszych kibiców, zwłaszcza że po raz ostatni Rosja zagrała z europejską drużyną 858 dni temu. Wówczas przegrała z Chorwacją 0:1 w el. MŚ 2022.

Pokaz siły Rosjan. Rozbili uczestnika Euro 2024

Jeszcze przed rozpoczęciem czwartkowego starcia Rosjanie prawili same komplementy rywalom. "To naród nam bardzo bliski, prawdziwi przyjaciele" - oznajmił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Widać było, że to wydarzenie ma dla nich niezwykle dużą wagę, zwłaszcza, biorąc pod uwagę przedmeczową oprawę artystyczną.

Spotkanie rozpoczęło się kapitalnie dla gospodarzy, ponieważ w 21. minucie z boiska został wyrzucony Milan Gajić, a po jego faulu arbiter podyktował rzut karny. Bardzo pewnie na gola zamienił go Anton Miranczuk. 10 minut później było już 2:0, a wynik podwyższył Osipienko, który bardzo dobrze odnalazł się w zamieszaniu w polu karnym i sprytnym strzałem pokonał Petrovicia.

Goście, grając w osłabieniu, nie mieli zbyt dużo do powiedzenia, a po przerwie nie zmieniło się praktycznie nic. Rosjanie dominowali na murawie i niedługo po rozpoczęciu drugiej odsłony do siatki po raz drugi trafił Miranczuk, który z bliska pewnie wykończył jednego z kolegów.

Pojednanie kibiców Rosji i Serbii. "Rozczarowali nas"

Podczas meczu nie brakowało niecodziennych scen. W pewnym momencie kibice obu zespołów zaczęli wspólnie śpiewać "Katyushę", czyli radziecką piosenkę żołnierską.

Pod koniec meczu bramkę zdobył również wprowadzony nieco wcześniej Zakharyan, natomiast jego trafienie nie zostało uznane. Ale jak się to się mówi: co się odwlecze, to nie uciecze. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Iwan Sergiejew, który podobnie jak wcześniej Miranczuk skutecznie wykorzystał dogranie z bocznej strefy boiska.

"I to miał być najpoważniejszy rywal Rosji? Serbowie przyjechali i dostali cztery!" - napisał portal Championat.com. "Nasi przyjaciele-rywale rozczarowali nas, przede wszystkim swoją postawą. Byli wyraźnie gorsi" - czytamy. "Najlepszy mecz zawieszonej drużyny. Reprezentacja Rosji rozegrała fenomenalny mecz" - przekazał Sports.ru.

Rosja - Serbia 4:0 (2:0)

Gole: Miranczuk (22', 55'), Osipienko (32'), Sergiejew (90+1')

Kolejne spotkanie Rosjan odbędzie się w poniedziałek, kiedy zmierzą się z Paragwajem. Jakiś czas temu informowaliśmy również, że udało im się namówić na sparing kolejnego rywala z Europy. "To nie fake" - wyjaśniał Andriej Wasilewicz.