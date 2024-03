Dwa zwycięstwa, dwa remisy i bilans bramek 6:2 - to dotychczasowe wyniki reprezentacji Polski pod wodzą Michała Probierza. Przed selekcjonerem i jego kadrą baraże do Euro 2024. W rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą wskazał największe problemy drużyny. Rozpoczął od tego, czego najbardziej brakuje w Polsce. - Jak popatrzymy, to jest jedyny Kamil Grosicki - stwierdził.

