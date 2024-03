"Obrzydliwa" nagroda Ewy Swobody. "Sorry, musiałam to powiedzieć"

W sobotę Ewa Swoboda została halową wicemistrzynią świata w biegu na 60 m. W finale Polka uzyskała czas 7.00 sek., przegrywając o 0.02 sek. z Julien Alfred z Saint Lucia. Trzecie miejsce zajęła Włoszka Zaynab Dosso, która uzyskała czas 7.05 sek.

To największy sukces Swobody na halowych mistrzostwach świata. 26-letnia zawodniczka została pierwszą w historii Polką, która zdobyła medal na HMŚ w biegu na 60 m. W 2019 r. Swoboda zdobyła złoto na halowych mistrzostwach Europy w Glasgow, czyli tam, gdzie odniosła też sobotni sukces.

"Swoboda to klasa sama w sobie. Wydaje się, że opanowała też grę mentalną. Nie spodziewam się, by się złamała" - tak tegoroczny występ Swobody skomentował Michael Johnson, czterokrotny mistrz olimpijski na 200 i 400 m.

- Widziałam to, ktoś mi to podesłał. Cóż mogę powiedzieć? Bardzo mi miło i... to prawda - odpowiedziała z radością Swoboda, która jednocześnie zapowiedziała, że srebro MŚ będzie świętowała w niecodzienny sposób.

Swoboda: Nagroda była obrzydliwa

Na ceremonii rozdania medali, która odbyła się w niedzielę, Polka przyznała, że dotrzymała słowa. Otóż Swoboda pozwoliła sobie w Glasgow na zjedzenie kebaba. Ten jednak nie przypadł naszej zawodniczce do gustu.

- Nagroda była obrzydliwa. Tak mnie brzuch bolał. Sorry, musiałam to powiedzieć. Ten ogórek kiszony źle mi podszedł. No bo nie było innych otwartych kebabów. To dlatego - śmiała się zawodniczka w rozmowie opublikowanej na kanale "Memoriał Kamili Skolimowskiej" na Youtubie.

- Nie polecam jeść kebabów w Szkocji i Wielkiej Brytanii, bo dają ogórki kiszone do nich. Polskie lepsze. Mam nadzieję, że jak przyjadę, to się wyzeruje to, co tutaj zjadłam i będę mogła jeszcze jednego zjeść przed przygotowaniami do lata. Trenerka pozwoli, nawet nie wie - dodała z uśmiechem w rozmowie z TVP Sport.

Na kanale "Memoriał Kamili Skolimowskiej" Swodoba przyznała też, że medal świętowała przy "innym trunku" niż woda. - Mój ukochany pan menedżer o mnie zadbał, ha! - mówiła rozpromieniona zawodniczka.

Kluczowym punktem sezonu letniego będą igrzyska olimpijskie w Paryżu. Marzeniem Swobody jest udział w finale tej rywalizacji. - Myślę, że zdobycie medalu na dużych imprezach da rezultat w okolicy 10,60. Aby awansować do finału igrzysk, pewnie trzeba pobiec w granicach rekordu Polski - powiedziała zawodniczka.

A rekord wynosi 10,93 sek. i należy od prawie 40 lat (1986) do Ewy Kasprzyk. Swoboda w ubiegłym roku niemal go wyrównała - uzyskała 10,94 sek.