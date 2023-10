Popis Polaka w hicie. Kogoś takiego szuka Probierza. "Lider" [WIDEO]

Poniedziałkowy mecz AEK-u Ateny z PAOK-iem Saloniki był zdecydowanym hitem dziewiątej kolejki ligi greckiej. Oba zespoły przed pierwszym gwizdkiem miały na koncie po 17 punktów, dzięki czemu zajmowały trzecie i czwarte miejsce w ligowej tabeli. Starcie było również świetnym sposobem dla Damiana Szymańskiego, by po raz kolejny przekonać do siebie selekcjonera Michała Probierza. Reprezentant miał duży wkład w zwycięstwo swojego zespołu.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest sprawa ponad wszelkimi podziałami". Nawet mimo zmiany rządzących

Damian Szymański asystuje w hicie ligi greckiej. "MVP"

Pomocnik wybiegł w pierwszym składzie AEK-u i już po 17 minutach mógł świętować z kolegami prowadzenie 1:0. Do siatki trafił Orbelin Pineda, który zaprezentował ekwilibrystyczną cieszynkę, ale Szymański nie brał udziału w akcji. W pierwszej części meczu Polak dostał żółtą kartkę, która wyklucza go z kolejnego meczu z Kifisias.

Na szczęście już w drugiej połowie spotkania 28-latek uczestniczył w kluczowym momencie meczu. W 54. minucie gry pomocnik przejął piłkę, a następnie otrzymał ją od kolegi na lewej stronie boiska i podciągnął akcję aż do skraju pola karnego. Tam zdecydował się na dośrodkowanie lewą nogą po ziemi w kierunku dwóch partnerów w polu karnym.

Precyzyjnie zagrana futbolówka trafiła do niepilnowanego Niclasa Eliassona. Szwed przyjął lewą nogą i bez zastanowienia huknął na długi słupek. Bramkarz nie miał szans na interwencję i było 2:0, a Damian Szymański zanotował drugą asystę w obecnym sezonie. Pomocnik opuścił boisko dopiero w 82. minucie gry, a portal Sofascore.com ocenił go na 7,4 w skali od 1 do 10. W zespole AEK-u to druga najwyższa ocena ex aequo z obrońcą Miladem Mohammadim za plecami strzelca pierwszego gola Orbelina Pinedy.

Asysta Damiana Szymańskiego na poniższym wideo od 2:22.

Po meczu portal sdna.gr okrzyknął Polaka "MVP derbów" i wprost napisał, że ten "jest liderem". W skali od 1 do 10 zawodnik otrzymał najwyższą w zespole ocenę dziewięć. "Lider środka pola. Niesamowicie biega, doskonała gra w defensywie i brał udział w kreacji. Polak rozegrał znakomity mecz" - czytamy.

Dzięki temu trafieniu AEK uniknął niepotrzebnych nerwów w końcówce meczu i nie musiał drżeć o wynik. Piłkarze z Aten dopisali trzy punkty do tabeli i mają ich na koncie 20, czyli trzy więcej niż PAOK. Drużyna Szymańskiego jest trzecia w lidze i do liderującego Panathinaikosu traci tylko dwa punkty.

Dobry występ w Damiana Szymańskiego w hitowym meczu z pewnością cieszy Michała Probierza. Na poprzednim zgrupowaniu pomocnik siedział na ławce rezerwowych przeciwko Wyspom Owczym i Mołdawii, ale dobrą formą może zapewnić sobie grę w kolejnych meczach Biało-Czerwonych. Już 17 listopada kadrę czeka mecz el. Euro 2024 z Czechami, a cztery dni później starcie towarzyskie z Łotwą.