Spełnia się najczarniejszy scenariusz. Potęga na drodze Polski na Euro 2024

Reprezentacja Polski oddaliła się od bezpośredniego awansu na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Kadra prowadzona przez Michała Probierza zremisowała 1:1 z Mołdawią, a jedynego gola dla biało-czerwonych strzelił Karol Świderski. Zwracając uwagę na to, że w listopadzie kadrę czeka tylko mecz z Czechami, to wiele wskazuje na to, że walka o Euro 2024 będzie toczyła się poprzez baraże. "Eliminacje do Euro 2024 miały być formalnością, a stały się sprawdzianem. Tyle że piłkarze testują, jak głębokie może być dno" - pisze Jakub Seweryn, dziennikarz Sport.pl. Na kogo Polska może trafić w barażach?

Zaledwie 2,9 proc. szans na bezpośredni awans Polaków. Możliwi hitowi rywale w barażach

Profil "We Global Football" wyliczył, że Polska ma zaledwie 2,9 proc. szans na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy, a w przypadku awansu będzie losowana z czwartego koszyka. Reprezentacja Polski ma zapewniony udział w barażach dzięki grze w dywizji A Ligi Narodów. Z racji, że trzy zespoły z dywizji A mogą zagrać w barażach, to do tej części drabinki zostanie dołączona Estonia z dywizji D. Zgodnie z zasadami, pierwszy zespół dywizji A, a więc na ten moment Chorwacja, może zagrać z Estonią w półfinale baraży. Na Polaków z kolei, przy obecnych wynikach, będzie czekać Holandia.

W przypadku Chorwacji i Holandii wiadomo, że te zespoły mają jeszcze szanse na bezpośredni awans na Euro 2024 poprzez grupę eliminacyjną. Chorwacja ma tyle samo punktów, co Walia w grupie B (po 10), a w tych eliminacjach zagra jeszcze z Łotwą (18.11) i Armenią (21.11). Holendrzy zajmują trzecie miejsce w grupie B z dziewięcioma punktami i stratą trzech punktów do drugiej Grecji. Przed nimi w eliminacjach jeszcze jest bezpośredni mecz z Grekami (16.10), a potem pojedynki z Irlandią (18.11) oraz Gibraltarem (21.11).

A co musi się stać, by Polska awansowała bezpośrednio na Euro 2024 bez baraży? Poza wygraniem kluczowego meczu z Czechami biało-czerwoni musieliby liczyć na to, że Czesi przegrają z Mołdawią, a Mołdawia potem przegra z Albanią lub Czesi zremisują z Mołdawią, a Mołdawia przegra lub zremisuje w ostatnim starciu z Albanią. Półfinały baraży odbędą się 21 marca 2024 roku, a pięć dni później zostaną rozegrane finały.